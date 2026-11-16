Lula se reúne com Sánchez em Madri em meio à campanha eleitoral da Espanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, nesta segunda-feira, 16, em Madri. A visita ao Palácio da Moncloa, sede do Executivo da Espanha, ocorre durante uma escala no retorno ao Brasil e a menos de duas semanas das eleições parlamentares espanholas.

Os líderes terão uma conversa reservada antes de uma reunião com a participação das comitivas. Os dois compartilham iniciativas como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a articulação Democracia Sempre, que reúne representantes de diferentes países em defesa das instituições democráticas.

Madri é a última parada da primeira viagem de Lula ao exterior desde a reeleição, em outubro. O roteiro incluiu a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), na Turquia, e uma visita às Filipinas.

No país asiático, Lula se encontrou com o presidente Ferdinand Marcos Jr. A agenda abordou possibilidades de cooperação em minerais críticos, semicondutores e tecnologia.

Eleição na Espanha marca encontro

Sánchez recebe Lula enquanto disputa a permanência no governo. O espanhol antecipou as eleições parlamentares para 29 de novembro, e seu partido, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), aparece nas pesquisas atrás do Partido Popular (PP), de orientação conservadora.

A votação também poderá aumentar a influência do Vox, de ultradireita, nas negociações para formar uma maioria no Parlamento.

Durante a eleição brasileira, Sánchez declarou apoio a Lula e celebrou a vitória do petista sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno. Desde o resultado, o espanhol passou a apresentar o caso brasileiro como uma referência para a recuperação eleitoral da esquerda diante do avanço conservador.

A campanha do PSOE incorporou referências à vitória de Lula, entre elas o gesto da letra “L” com a mão.

Depois da agenda em Madri, o presidente brasileiro segue para Brasília, onde deve retomar as negociações sobre a composição do governo e a base de apoio no Congresso para o mandato que terá início em janeiro de 2027.