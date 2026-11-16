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Lula se reúne com Sánchez em Madri em meio à campanha eleitoral da Espanha

Encontro encerra viagem internacional do presidente brasileiro e ocorre a menos de duas semanas da votação no país

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09h50.

Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 09h56.

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Lula se reúne com o primeiro-ministro espanhol Sánchez em Madri durante sua viagem de retorno ao Brasil. O encontro ocorre em meio à campanha eleitoral espanhola e inclui discussões sobre cooperação internacional. Madri é a última parada de Lula no exterior após participar da COP31 e visitar as Filipinas.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, nesta segunda-feira, 16, em Madri. A visita ao Palácio da Moncloa, sede do Executivo da Espanha, ocorre durante uma escala no retorno ao Brasil e a menos de duas semanas das eleições parlamentares espanholas.

Os líderes terão uma conversa reservada antes de uma reunião com a participação das comitivas. Os dois compartilham iniciativas como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a articulação Democracia Sempre, que reúne representantes de diferentes países em defesa das instituições democráticas.

Madri é a última parada da primeira viagem de Lula ao exterior desde a reeleição, em outubro. O roteiro incluiu a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), na Turquia, e uma visita às Filipinas.

No país asiático, Lula se encontrou com o presidente Ferdinand Marcos Jr. A agenda abordou possibilidades de cooperação em minerais críticos, semicondutores e tecnologia.

Eleição na Espanha marca encontro

Sánchez recebe Lula enquanto disputa a permanência no governo. O espanhol antecipou as eleições parlamentares para 29 de novembro, e seu partido, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), aparece nas pesquisas atrás do Partido Popular (PP), de orientação conservadora.

A votação também poderá aumentar a influência do Vox, de ultradireita, nas negociações para formar uma maioria no Parlamento.

Durante a eleição brasileira, Sánchez declarou apoio a Lula e celebrou a vitória do petista sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno. Desde o resultado, o espanhol passou a apresentar o caso brasileiro como uma referência para a recuperação eleitoral da esquerda diante do avanço conservador.

A campanha do PSOE incorporou referências à vitória de Lula, entre elas o gesto da letra “L” com a mão.

Depois da agenda em Madri, o presidente brasileiro segue para Brasília, onde deve retomar as negociações sobre a composição do governo e a base de apoio no Congresso para o mandato que terá início em janeiro de 2027.

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