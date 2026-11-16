Quem atualiza o Bitcoin e como a rede se prepara para os próximos ataques?

Por mais estranho que possa parecer essa afirmação para alguns, o Bitcoin é um software, e como todo software precisa ser atualizado constantemente. De melhorias incrementais a grandes mudanças para proteger o blockchain de ataques hackers, há sempre alguém trabalhando na infraestrutura que permite a criptomoeda existir de maneira digital.

Mas quem são essas pessoas? Como alguém se torna desenvolvedor do Bitcoin? E como o consenso da rede impede que agentes mal intencionados interfiram no protocolo ou o ataquem?

Esse foi o mote do podcast Future of Money desta semana, que contou com a presença de Lucas Ferreira, diretor executivo da Vinteum, organização dedicada a apoiar os desenvolvedores do ecossistema do Bitcoin.

Lucas explica o funcionamento e a evolução do desenvolvimento do Bitcoin Core, a importância do financiamento via doações e os desafios de manter a segurança de um protocolo open-source num cenário tecnológico cada vez mais avançado.

Assista ao vídeo!

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