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Quem atualiza o Bitcoin e como a rede se prepara para os próximos ataques?

Podcast discute o desenvolvimento do Bitcoin diante do avanço da inteligência artificial e da computação quântica

Lucas Ferreira, diretor executivo da Vinteum, durante o podcast Future of Money

Lucas Ferreira, diretor executivo da Vinteum, durante o podcast Future of Money

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09h46.

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Por mais estranho que possa parecer essa afirmação para alguns, o Bitcoin é um software, e como todo software precisa ser atualizado constantemente. De melhorias incrementais a grandes mudanças para proteger o blockchain de ataques hackers, há sempre alguém trabalhando na infraestrutura que permite a criptomoeda existir de maneira digital.

Mas quem são essas pessoas? Como alguém se torna desenvolvedor do Bitcoin? E como o consenso da rede impede que agentes mal intencionados interfiram no protocolo ou o ataquem?

Esse foi o mote do podcast Future of Money desta semana, que contou com a presença de Lucas Ferreira, diretor executivo da Vinteum, organização dedicada a apoiar os desenvolvedores do ecossistema do Bitcoin.

Lucas explica o funcionamento e a evolução do desenvolvimento do Bitcoin Core, a importância do financiamento via doações e os desafios de manter a segurança de um protocolo open-source num cenário tecnológico cada vez mais avançado.

Assista ao vídeo!

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