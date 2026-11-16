GTA VI pode bater US$ 3 bilhões em vendas e superar o épico do cinema 'Odisseia'

Com orçamento estimado em mais de US$ 1 bilhão, GTA VI chega ao mercado sob a expectativa de movimentar cifras que poucos produtos de entretenimento alcançam. Analistas projetam receitas de até US$ 3 bilhões nos primeiros quatro meses de vendas.

O lançamento está previsto para 19 de novembro, com estreia simultânea no Brasil. Desenvolvido pela Rockstar Games, estúdio controlado pela Take-Two Interactive, o jogo estará disponível inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, a partir da meia-noite da data marcada.

O novo título sucede GTA V, lançado há 13 anos e responsável por recordes de vendas na indústria dos videogames. A dimensão das expectativas já interfere no calendário do setor: algumas concorrentes alteraram as datas de seus próprios jogos para evitar a disputa pela atenção e pelo dinheiro dos consumidores.

A projeção é que GTA VI arrecade, em poucas semanas, valores comparáveis à bilheteria de A Odisseia, filme que chegou aos cinemas no meio do ano e bateu recordes de arrecadação.

Investimento contrasta com crise do setor

A aposta da Rockstar ocorre enquanto a indústria enfrenta aumento dos custos de produção, demissões e fechamento de estúdios. O histórico comercial da franquia e o suporte financeiro da Take-Two permitem à desenvolvedora manter uma escala de investimento à qual poucas empresas têm acesso.

Parte desse orçamento aparece na construção do cenário: uma versão fictícia de Miami, que serve de palco para uma trama criminal em mundo aberto, formato que permite ao jogador explorar o ambiente para além das missões principais.

As projeções de receitas para os primeiros meses se concentram na venda do jogo, informou a Bloomberg. A chegada de Grand Theft Auto Online, componente que permite partidas com outros jogadores e representa outra fonte de faturamento para a franquia, é esperada para 2027.