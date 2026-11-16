De 'Percy Jackson' a 'Os 12 Signos de Valentina': veja o que chega ao streaming nesta semana

A semana de 16 a 22 de novembro tem encontros guiados pelo horóscopo, uma missão entre semideuses e um assalto contado em três linhas do tempo. Entre os destaques estão a estreia de "Os 12 Signos de Valentina", na Netflix, e a terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos", no Disney+.

O cinema brasileiro ganha espaço com "Vicentina Pede Desculpas", novo filme de Gabriel Martins. Já o Prime Video recebe "Madden: O Homem e o Jogo", sobre uma das figuras mais conhecidas do futebol americano.

Confira a seleção de estreias e novos episódios nas cinco plataformas.

Netflix

"Os 12 Signos de Valentina" — 18 de novembro: A série apresenta uma jovem, interpretada por Giovanna Grigio, que, após uma traição, decide ficar com um rapaz de cada signo do zodíaco. As experiências viram assunto de um videocast na série baseada no livro de Ray Tavares.

A série apresenta uma jovem, interpretada por Giovanna Grigio, que, após uma traição, decide ficar com um rapaz de cada signo do zodíaco. As experiências viram assunto de um videocast na série baseada no livro de Ray Tavares. "Os Altruístas" — 19 de novembro: Anthony Boyle e Julia Garner vivem Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison. A série acompanha a ascensão dos dois no mercado de criptomoedas e o escândalo financeiro que levou a acusações de desvio de bilhões de dólares.

Anthony Boyle e Julia Garner vivem Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison. A série acompanha a ascensão dos dois no mercado de criptomoedas e o escândalo financeiro que levou a acusações de desvio de bilhões de dólares. "Vicentina Pede Desculpas" — 20 de novembro: dirigido por Gabriel Martins, de "Marte Um" , o drama traz Rejane Faria como uma professora aposentada que perde o filho em um acidente de ônibus. Diante das dúvidas sobre a responsabilidade dele pela tragédia, ela procura as famílias das vítimas para pedir desculpas em seu nome.

dirigido por Gabriel Martins, de , o drama traz Rejane Faria como uma professora aposentada que perde o filho em um acidente de ônibus. Diante das dúvidas sobre a responsabilidade dele pela tragédia, ela procura as famílias das vítimas para pedir desculpas em seu nome. "O Brutalista" — 20 de novembro: Adrien Brody protagoniza o drama sobre um arquiteto judeu que emigra para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. A tentativa de reconstruir a carreira passa pela relação com um empresário que financia seu trabalho.

Adrien Brody protagoniza o drama sobre um arquiteto judeu que emigra para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. A tentativa de reconstruir a carreira passa pela relação com um empresário que financia seu trabalho. "Um Duende em Nova York" — 20 de novembro: a comédia natalina estrelada por Will Ferrell acompanha Buddy, um humano criado entre os duendes do Papai Noel. Já adulto, ele viaja a Nova York para encontrar o pai biológico.

HBO Max

"Me Chame pelo Seu Nome" — 18 de novembro: dirigido por Luca Guadagnino , o filme acompanha o envolvimento entre Elio, interpretado por Timothée Chalamet , e Oliver, vivido por Armie Hammer. A história se passa durante as férias de verão da família de Elio na Itália.

dirigido por , o filme acompanha o envolvimento entre Elio, interpretado por , e Oliver, vivido por Armie Hammer. A história se passa durante as férias de verão da família de Elio na Itália. "Estômago" — 18 de novembro: João Miguel interpreta Raimundo Nonato, um homem que descobre na cozinha uma maneira de conquistar espaço e influência. O longa de Marcos Jorge alterna sua trajetória em restaurantes com a vida na prisão.

João Miguel interpreta Raimundo Nonato, um homem que descobre na cozinha uma maneira de conquistar espaço e influência. O longa de Marcos Jorge alterna sua trajetória em restaurantes com a vida na prisão. "Malasartes e o Duelo com a Morte" — 18 de novembro: Jesuíta Barbosa dá vida ao personagem do folclore brasileiro em uma aventura dirigida por Paulo Morelli. A trama coloca a esperteza de Pedro Malasartes à prova quando ele entra nos planos da Morte.

Jesuíta Barbosa dá vida ao personagem do folclore brasileiro em uma aventura dirigida por Paulo Morelli. A trama coloca a esperteza de Pedro Malasartes à prova quando ele entra nos planos da Morte. "O Advogado de Deus" — 20 de novembro: Nicolas Prattes interpreta Daniel, um advogado recém-formado que, ao defender Alberto, vivido por Danilo Mesquita, se envolve em uma trama de amor, rivalidade e acerto de contas. Dirigido por Wagner de Assis, o drama espírita adapta o livro de Zíbia Gasparetto e Lucius e traz Lorena Comparato no elenco.

Nicolas Prattes interpreta Daniel, um advogado recém-formado que, ao defender Alberto, vivido por Danilo Mesquita, se envolve em uma trama de amor, rivalidade e acerto de contas. Dirigido por Wagner de Assis, o drama espírita adapta o livro de Zíbia Gasparetto e Lucius e traz Lorena Comparato no elenco. "Ravalear" — 20 de novembro: ambientada em Barcelona, a série acompanha uma família que luta para salvar o Can Mosques, restaurante centenário do bairro do Raval, ameaçado de despejo após o imóvel passar às mãos de um fundo de investimento.

Prime Video

"Madden: O Homem e o Jogo" — 18 de novembro: o filme acompanha a trajetória de John Madden, do sucesso como técnico dos Raiders à carreira como comentarista e à ligação com a franquia de videogames que leva seu sobrenome. Nicolas Cage e Christian Bale estão no elenco.

o filme acompanha a trajetória de John Madden, do sucesso como técnico dos Raiders à carreira como comentarista e à ligação com a franquia de videogames que leva seu sobrenome. e Christian Bale estão no elenco. "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" — 18 de novembro: os capítulos 5 e 6 dão continuidade à terceira temporada. A adaptação do universo de J. R. R. Tolkien entra na segunda metade de sua leva de oito episódios, com o encerramento previsto para 25 de novembro.

os capítulos 5 e 6 dão continuidade à terceira temporada. A adaptação do universo de J. R. R. Tolkien entra na segunda metade de sua leva de oito episódios, com o encerramento previsto para 25 de novembro. "Perfeitos Mentirosos" — 20 de novembro: baseado na obra de Alex Mírez, o suspense acompanha Jude Derry em uma universidade dominada por privilégios e segredos. Ela se aproxima dos influentes irmãos Cash para investigar a morte do próprio irmão.

Disney+

"Percy Jackson e os Olimpianos" — 3ª temporada, em 20 de novembro: a adaptação de "A Maldição do Titã" começa com dois episódios. Na história, Percy embarca em uma missão para resgatar Annabeth, capturada pelas forças de Cronos. Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri retornam ao elenco. Depois da estreia, a temporada recebe dois capítulos por semana.

a adaptação de começa com dois episódios. Na história, Percy embarca em uma missão para resgatar Annabeth, capturada pelas forças de Cronos. Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri retornam ao elenco. Depois da estreia, a temporada recebe dois capítulos por semana. "Outlander: Blood of My Blood" — 21 de novembro: o derivado de "Outlander" encerra sua segunda temporada no Disney+. A série acompanha as histórias de amor dos pais de Jamie e Claire, com tramas ambientadas nas Terras Altas escocesas do século XVIII e na Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial.

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