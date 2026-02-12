Pop

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': entenda o Julgamento dos Sete na nova série de Game of Thrones

Saiba o que é, como ocorre e qual o papel desse confronto decisivo na trama

O Cavaleiro dos Sete Reinos: Do duelo tradicional ao combate coletivo, veja como a justiça é decidida por sete combatentes (HBO/Warner/Divulgação)

O Cavaleiro dos Sete Reinos: Do duelo tradicional ao combate coletivo, veja como a justiça é decidida por sete combatentes (HBO/Warner/Divulgação)

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 06h15.

Em O Cavaleiro dos Sete Reinos, série da HBO que é um spin-off de Game of Thrones, a trama introduz um ritual antigo e pouco visto no universo de Westeros, o chamado Julgamento dos Sete. Essa forma de julgamento por combate vai muito além do duelo individual que espectador já conhece de outras obras do autor.

Confronto coletivo

O Julgamento dos Sete é uma variação extremamente rara do julgamento por combate tradicional. Em vez de dois indivíduos lutando um contra um, cada lado reúne sete cavaleiros para um confronto coletivo.

A origem dessa prática está ligada à tradição trazida pelos Andalos, um povo que também introduziu na religião o culto aos sete deuses. Por isso o número sete tem significado simbólico: representa os sete aspectos da divindade e, na visão dos participantes, favorece a intervenção divina na decisão.

No Julgamento dos Sete, as equipes lutam até que todos os combatentes de um dos lados estejam mortos ou um dos líderes desista da queixa. Isso significa que o confronto pode ser mais longo e sangrento do que um duelo individual, e costuma atrair muita atenção política e social.

Em O Cavaleiro dos Sete Reinos, o protagonista Ser Duncan, o Alto enfrenta esse julgamento ao ser acusado por um membro da casa Targaryen depois de um conflito durante um torneio. Ao invés de um combate tradicional, seu acusador invoca o Julgamento dos Sete, obrigando Duncan a encontrar seis outros cavaleiros dispostos a lutar ao seu lado.

A dificuldade principal de Duncan é justamente montar um grupo competitivo, já que ele não é um nobre influente e muitos cavaleiros relutam em se envolver em um confronto tão arriscado. Só com ajuda de aliados inesperados ele consegue completar sua equipe a tempo de iniciar o julgamento.

Quando será o próximo episódio da série?

A primeira temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" terá seis episódios. O quinto capítulo estreia no próximo domingo, 15 de fevereiro, à meia-noite (horário de Brasília), no HBO Max.

Calendário dos episódios

Episódio 1: 18 de janeiro de 2026
Episódio 2: 25 de janeiro de 2026
Episódio 3: 1º de fevereiro de 2026
Episódio 4: 6 de fevereiro de 2026
Episódio 5: 15 de fevereiro de 2026
Episódio 6: 22 de fevereiro de 2026 (final da temporada)

