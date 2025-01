Carnaval 2025 no Rio tem 482 desfiles cadastrados e megablocos com drones de monitoramento

O carnaval oficial do Rio já tem data para começar e colocar centenas de blocos na rua. A Riotur (Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro), em coletiva na manhã desta terça-feira, divulga detalhes da festa. Até o momento, 482 desfiles foram cadastrados junto a pasta e já estão pré-autorizados, precisando apenas cumprir as exigências do poder público para saírem às ruas.

A expectativa da Riotur é de receber 6 milhões de pessoas no Rio para curtir o carnaval de 2025, a partir do dia 1º de fevereiro, próximo sábado. Dois megablocos, da Preta e da Lexa, ficam de fora do desfile por questões de saúde de suas fundadoras.

Para a segurança, mais de 3.800 câmeras serão usadas para monitorar os blocos espalhados pela cidade. Além disso, uma novidade para este ano é a utilização de cinco drones para cobrir os megablocos, gerando imagens de monitoramento direto no Centro de Operações Rio (COR).

Neste ano, dois megablocos foram cancelados por motivos pessoais de suas idealizadoras. O Bloco da Lexa, que estreou no Rio em 2023, chegou a ser anunciado para o dia 16 de fevereiro. Como o afastamento da cantora Lexa do carnaval deste ano devido a um quadro de pré-eclâmpsia, o bloco foi cancelado; ela também desistiu do desfile pela escola de samba Unidos da Tijuca. Já o Bloco da Preta não sai novamente, ainda em decorrência do estado de saúde de Preta Gil, que trava uma batalha contra um câncer.

Os megablocos que desfilam em 2025 são: