John Wick: qual a ordem cronológica dos filmes e série? Veja onde assistir

Com a série "The Continental" (2023), os filmes de John Wick tiveram uma atualização na linha cronológica. Agora, são quatro longas e a série, que conta os eventos do Hotel Continental cerca de 40 anos antes dos eventos do personagem interpretado por Keanu Reeves.

É possível, também, que os produtores dos filmes lancem ainda um quinto filme para a franquia. A série deve caminhar para uma segunda temporada, mesmo ainda não oficializada pelos diretores, e todo esse novo conteúdo pode bagunçar a linha do tempo do universo de John Wick.

Abaixo, separamos a ordem cronológica dos filmes e série de John Wick, para quem deseja maratonar a franquia ou assistir pela primeira vez.

Qual a ordem cronológica de John Wick?

Ao todo, a franquia de John Wick conta com quatro filmes e uma série, com uma temporada. Veja abaixo a ordem correta para assisti-los.

The Continental (2023) | Série

Sinopse: O Continental é uma rede mundial de hotéis que serve como terreno neutro para membros do submundo; os funcionários do hotel tentam lidar com os assassinos e matadores de aluguel que vêm para ficar.

Onde assistir: Prime Vídeo

John Wick: De Volta ao Jogo (2014)

Sinopse: John Wick é um lendário assassino de aluguel aposentado, lidando com o luto após perder o grande amor de sua vida. Quando um gângster invade sua casa, mata seu cachorro e rouba seu carro, ele é forçado a voltar à ativa e inicia sua vingança.

Onde assistir: Prime Vídeo

John Wick 2: Um Novo Dia para Matar (2017)

Sinopse: John Wick é forçado a deixar a aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma, com o objetivo de ajudar um velho amigo a derrubar uma organização secreta, perigosa e mortal de assassinos procurados em todo o mundo.

Onde assistir: Prime Vídeo

John Wick 3: Parabellum (2019)

Sinopse: O lendário John Wick luta para sair de Nova York quando um contrato de 14 milhões de dólares faz dele o alvo dos maiores assassinos do mundo.

Onde assistir: Prime Vídeo

John Wick 4: Baba Yaga (2023)

Sinopse:O ex-assassino de aluguel John Wick é procurado pelo mundo todo e a recompensa por sua captura aumenta cada vez mais. Wick descobre um caminho para derrotar a Alta Cúpula, mas antes de conquistar sua liberdade, ele precisa enfrentar um novo inimigo com alianças poderosas e forças que transformam velhos amigos em inimigos.

Onde assistir: Prime Vídeo

Onde assistir aos filmes de John Wick?

Os filmes da franquia de John Wick estão disponíveis no catálogo da Prime Vídeo, serviço de streaming da Amazon.

The Continental se passa antes ou depois de John Wick?

A série se passa cerca de 40 anos antes dos eventos dos filmes de John Wick.