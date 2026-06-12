OpenAI compra Ona para levar Codex à nuvem

A OpenAI irá adquirir a startup Ona para permitir que usuários do Codex, ferramenta de programação da dona do ChatGPT, mantenham seu trabalho na nuvem. A empresa informou a operação nesta quinta-feira, 11, mas não detalhou os termos financeiros do negócio.

A Ona desenvolve tecnologia de orquestração e execução em nuvem. Segundo a OpenAI, a empresa oferece um “ambiente seguro e persistente” para que agentes de IA, sistemas capazes de executar tarefas com algum grau de autonomia, acessem ferramentas, sistemas e contexto necessários para avançar em um trabalho.

A tecnologia também permite que esses agentes continuem executando tarefas mesmo quando o computador do usuário estiver fechado. A proposta se conecta ao avanço do Codex para além do público de desenvolvedores, área em que a ferramenta surgiu.

Mais de 5 milhões de pessoas usam o Codex por semana, um aumento de 400% em relação ao início deste ano, segundo a OpenAI. A companhia afirmou acreditar que usuários devem conseguir delegar trabalhos mais ambiciosos “sem permanecer presos à máquina onde começaram”.

Recentemente, a empresa ampliou o Codex para incluir profissionais de marketing, operadores, profissionais de criação, pesquisadores e investidores. A ferramenta passou a contar com plugins, complementos adaptados por função profissional, anotações para refinar resultados e capacidade de criar sites e aplicativos interativos compartilháveis por endereços na web.

A Ona afirma ter ajudado 2 milhões de desenvolvedores a colocar trabalhos na nuvem. Seu modelo de execução pode ser controlado pelo cliente e permite que o agente atue dentro da nuvem da própria organização, ponto relevante para empresas que lidam com dados e sistemas internos.

Aquisições da OpenAI

Em meio a corrida para desenvolvimento de inteligência artificial e a pressão de concorrentes, a OpenAI tem fechado uma série de aquisições. Em março, a empresa anunciou a compra da plataforma de segurança de IA Promptfoo, que ajuda empresas a identificar e remediar vulnerabilidades nas IAs. A ideia da companhia é integrar a tecnologia da plataforma ao OpenIA Frontier, que cria e opera colegas de trabalho de IA.

A OpenAI também adquiriu no fim do ano passado a startup polonesa Neptune, que desenvolve ferramentas para análise de progresso durante o treinamento de modelos de IA.

Antes disso, em outubro, foi a vez da startup Software Application, especializada em interfaces baseadas em IA para sistemas iOS. A empresa havia sido fundada por um ex-funcionário da Apple e criou o assistente virtual Sky, que reconhece o conteúdo de tela e executa ações no ambiente do usuário.