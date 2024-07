Criadores de 'Stranger Things' vão produzir série de terror para Netflix; saiba mais sobre o projeto

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores do sucesso "Stranger Things", anunciaram nesta terça-feira, 16, um novo projeto em andamento para a Netflix.

De acordo com o site norte-americano "Variety", a dupla vai produzir "Something Very Bad Is Going to Happen" ("Algo Ruim Vai Acontecer", em tradução livre), uma série de terror escrita por Haley Z. Boston, que integrou a equipe de roteiristas de "Hunters" e "Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro".

A sinopse oficial descreve a produção como "uma série de terror ambientada em um casamento, acompanhando uma noiva e um noivo na semana que antecede suas desventuradas núpcias. Isso não é um spoiler — basta ler o título".

"Ficamos surpresos quando lemos o roteiro de Haley pela primeira vez. Ela é um novo talento com uma voz singular – sua escrita é distorcida, aterrorizante, engraçada e simplesmente… muito Haley. Nós nos sentimos muito sortudos por produzir sua primeiro série e mal podemos esperar para compartilhar sua visão com o resto do mundo", disseram os irmãos Duffer em comunicado.

Peter Friedlander, vice-presidente de séries roteirizadas (EUA e Canadá) da Netflix, também comentou a nova produção para o serviço de streaming.

"Estamos entusiasmados em colaborar mais uma vez com os parceiros dos sonhos Matt, Ross e Hilary (Leavitt) para dar vida a esta história inesperada e arrepiante através da visão singularmente cativante de Haley".

Já Matt e Ross também manifestaram sua satisfação com o roteiro:

Quando estreia a última temporada de Stranger Things?

A 5ª e última temporada da série "Stranger Things" deve ser lançada pela Netflix em 2025. A companhia de streaming ainda não divulgou o trailer e a data definitiva.