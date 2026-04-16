Multa da Warner impulsiona lucro da Netflix para US$ 5,2 bi no 1º tri de 2026

A Netflix (NFLX) pode até não ter levado a Warner Bros. na queda de braço com a Paramount, mas já começou 2026 com um resultado financeiro explosivo. A gigante do streaming reportou lucro líquido de US$ 5,28 bilhões no primeiro trimestre, um salto de 86% em relação aos US$ 2,89 bilhões do mesmo período de 2025.

O resultado foi impulsionado pelo recebimento da multa de US$ 2,8 bilhões referentes à taxa de rescisão (termination fee) da transação com a Warner Bros. Discovery, que não se concretizou.

O lucro por ação (EPS) atingiu US$ 1,23, bem acima da previsão anterior da própria empresa, que era de US$ 0,76.

A receita do trimestre subiu 16%, para US$ 12,25 bilhões, ligeiramente acima das expectativas de Wall Street. Em carta aos acionistas, a Netflix manteve a projeção agressiva para o consolidado de 2026, e espera faturar entre US$ 50,7 bilhões e US$ 51,7 bilhões até o final do ano.

Com o caixa reforçado pela multa da Warner, a empresa elevou a previsão de fluxo de caixa livre (FCF) para o ano de US$ 11 bilhões para US$ 12,5 bilhões.

Adeus de Reed Hastings

A divulgação dos resultados veio acompanhada de um marco simbólico: Reed Hastings, cofundador e atual presidente do conselho, anunciou que não concorrerá à reeleição em junho para focar em filantropia.

Sob o comando dos co-CEOs Greg Peters e Ted Sarandos, a Netflix agora foca em expandir o engajamento através de novas frentes. No primeiro trimestre, a empresa adquiriu a InterPositive, startup de GenAI fundada por Ben Affleck, para fornecer ferramentas de inteligência artificial generativa aos criadores de conteúdo.

No campo do engajamento, as franquias tradicionais seguem como pilares: a 4ª temporada de Bridgerton já tem 94 milhões de visualizações, enquanto a 2ª temporada de One Piece registrou 40 milhões.

A plataforma também anunciou uma nova aposta para o público infantil: o Netflix Playground, um aplicativo de games standalone para crianças, que vai buscar reter famílias no ecossistema da marca.

Eventos ao vivo e a "explosão" no Japão

A estratégia de eventos ao vivo, um dos marcos estratégicos da companhia, provou-se certeira regionalmente. O World Baseball Classic quebrou recordes de audiência no Japão, com 31,4 milhões de espectadores e se tornou o programa mais assistido da história da Netflix no país.

O resultado impulsionou o maior dia de novas assinaturas em solo japonês e fez da região a maior contribuidora para o crescimento de membros no trimestre.

Para o segundo semestre de 2026, a Netflix já prepara o terreno para o "espetáculo" global: a luta de pesos-pesados entre Tyson Fury e Anthony Joshua, que deve testar novamente os limites da transmissão ao vivo da plataforma.

Publicidade: rumo aos US$ 3 bilhões

O modelo de anúncios continua sua trajetória de ascensão. Segundo o balanço, o plano com publicidade já responde por 60% de todas as novas assinaturas nos países onde a modalidade está disponível.

A base de anunciantes cresceu 70% em um ano, chegando a 4 mil clientes.

Com isso, a Netflix reafirmou que está no caminho para atingir US$ 3 bilhões em receita publicitária em 2026, o dobro do registrado no ano passado.