'Guerreiras do K-pop' faz história e iguala recorde de BTS nas paradas musicais

A trilha sonora de "Guerreiras do K-pop" atingiu um marco nas paradas dos Estados Unidos ao igualar um recorde do BTS na Billboard 200, principal ranking de álbuns do país.

O projeto chegou a 41 semanas na lista, repetindo o resultado de "Proof" (2022), compilação do grupo sul-coreano, e se posicionando entre os álbuns de K-pop com maior longevidade na história da parada, segundo a Forbes.

Com esse desempenho, a trilha sonora da animação da Netflix ocupa a quarta colocação entre os discos de K-pop com mais semanas consecutivas na Billboard 200. O ranking é majoritariamente liderado por trabalhos do próprio BTS, com "Love Yourself: Answer" e "Map of the Soul: 7" somando 100 e 95 semanas, respectivamente.

O resultado também chama atenção pelo formato do projeto. Trata-se de uma trilha sonora de animação, um tipo de lançamento menos frequente entre os títulos com maior permanência na parada.

"Guerreiras do K-pop" se consolidou como um fenômeno global. A narrativa acompanha o grupo fictício HUNTR/X, que alterna entre a carreira musical e confrontos com forças sobrenaturais. A produção figura entre os conteúdos mais assistidos da plataforma. As vozes das personagens são interpretadas por EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami.

Segundo a Forbes, ao alcançar as mesmas 41 semanas de "Proof", o álbum reforça a expansão do K-pop no mercado internacional e evidencia a capacidade de projetos ligados ao audiovisual competirem com lançamentos tradicionais da indústria musical.

Desempenho fora do streaming

Fora das plataformas digitais, a produção acumulou prêmios relevantes. Na cerimônia do Oscar, realizada no mês passado, o filme venceu nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original com “Golden”. A faixa se tornou a primeira música de k-pop a conquistar a premiação. O longa repetiu o resultado no Globo de Ouro e no Critics Choice.

As personagens também foram destaque editorial. O grupo foi capa da revista Time, ao ser apontado como revelação de 2025. A publicação destacou os impactos digital, audiovisual e mercadológico do projeto como critérios para a escolha.