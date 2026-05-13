‘Avatar: Fogo e Cinzas’ ganha data de estreia no Disney+

“Avatar: Fogo e Cinzas”, terceiro capítulo da franquia criada por James Cameron, já tem data de estreia no Disney+.

O filme, lançado nos cinemas em dezembro de 2025, chegará ao streaming no dia 24 de junho deste ano.

O longa acompanha novamente Jake Sully e sua família em Pandora, agora em guerra contra uma nova tribo Na’vi ligada ao fogo. O elenco traz o retorno de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet.

Desde a estreia em dezembro, o filme arrecadou US$ 1,4 bilhão mundialmente e terminou como a terceira maior bilheteria do ano, atrás de “Ne Zha 2” e “Zootopia 2”.

Apesar do resultado bilionário, o desempenho reacendeu dúvidas sobre a rentabilidade da saga. Segundo estimativas citadas pela imprensa americana, o filme teve custo de produção próximo de US$ 500 milhões, sem contar despesas de marketing e distribuição.

Em entrevista à GQ, James Cameron chegou a definir os filmes de “Avatar” como “o pior modelo de negócio da história do cinema”, afirmando que “Avatar: Fogo e Cinzas” precisaria arrecadar cerca de US$ 1,5 bilhão para atingir uma sustentabilidade financeira confortável.

A franquia segue entre as maiores da história do cinema. O primeiro “Avatar” arrecadou US$ 2,9 bilhões nas bilheterias globais, enquanto “Avatar: O Caminho da Água” superou US$ 2,3 bilhões. Cameron já confirmou um quarto e um quinto filme da franquia para 2029 e 2031.