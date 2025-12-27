As pistas que a peça de 'Stranger Things' revelam sobre o fim da série

Enquanto fãs ao redor do mundo aguardam o episódio final de Stranger Things, na Netflix, um spin-off teatral tem gerado burburinho e teorias: a peça Stranger Things: The First Shadow, exibida em West End, em Londres, e na Broadway, em Nova Iorque.

Escrita como um prólogo da quinta temporada, a peça não é apenas um complemento opcional para fãs do teatro: ela entrega pistas importantes sobre a origem e a natureza do antagonista e, possivelmente, sobre o fim da série.

Revelando a origem de Vecna

Um dos maiores mistérios de Stranger Things foi como Henry Creel se tornou Vecna — o vilão das últimas duas temporadas. Na peça, essa transformação é expandida de maneira profunda:

A história se passa em 1959, cerca de 24 anos antes dos eventos iniciais da série, detalhando a infância e adolescência de Henry Creel e mostrando como ele descobriu seus poderes psíquicos.

A história sugere que foi um encontro com tecnologia extra-dimensional em uma caverna, no deserto de Nevada, que desencadeou essa mudança, introduzindo uma conexão direta com o Devorador de Mentes, que habitava a Dimensão X.

Depois que os Creel se mudaram para Hawkins, Henry passa a usar seus poderes para torturar psicologicamente sua família, culminando no assassinato da mãe e da irmã.

Pouco depois, Henry foi levado para o Laboratório de Hawkins, onde se tornou o primeiro experimento do Dr. Martin Brenner. Com o tempo, Brenner passou a temer Henry, então implantou um dispositivo em seu pescoço que o rastreava e o subjugava. Ele também usou o sangue de Henry para criar mais crianças com poderes, incluindo Eleven.

Após manipular Eleven a tirar o dispositivo do seu pescoço e matar todos do laboratório, Henry, agora adulto, é mandado de volta para a Dimensão X pela personagem principal da série, que ficou espantada com sua crueldade. É lá que ele começa uma jornada de colonização desse mundo paralelo e sombrio.

E o que a peça diz?

Atenção, a partir daqui, poderá conter spoilers do final de Stranger Things:

Segundo um artigo da Business Insider, em Stranger Things: The First Shadow, o espetáculo sugere que Henry não nasceu ruim, mas seu contato com a Dimensão X o tornou o vilão que conhecemos.

Apesar de, na quarta temporada, o próprio Vecna explicar que foi quem moldou o Devorador de Mentes, a peça mostra que ele pode ser só um fantoche da criatura feita de sombras, sendo assim, também uma vítima, como Will Byers.

Episódio final

Os irmãos Duffer prometem responder todas as perguntas que ainda restam, inclusive sobre a origem de Vecna, no episódio final de Stranger Things, que vai ao dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, às 22h.