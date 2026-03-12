Quase um ano após estrear em Cannes, O Agente Secreto chega nesse fim de semana a 98ª edição do Oscar com quatro indicações e uma lista de prêmios. Já são mais de R$ 50 milhões em bilheteria, segundo dados da Ancine, e 75 estatuetas pelo mundo. Neste domingo, 15, outras quatro podem ser acrescentadas à estante.

O bom desempenho nos festivais de cinema mundo afora, assim como o Oscar, são resultados de uma campanha nacional e internacional de distribuição de peso. No Brasil, a maior parte dela foi financiada pela Petrobras. Segundo apurou a Casual EXAME, o valor investido pela petroleira foi de R$ 3,75 milhões.

O financiamento foi feito exclusivamente pela Lei do Audiovisual, na modalidade de patrocínio direto. Trata-se de um modelo em que os recursos provêm de decisões voluntárias da empresa em aplicar parte do Imposto de Renda na cultura nacional.

Em maio do ano passado, a Casual EXAME apurou com a Vitrine Filmes, produtora do filme, que o custo estimado para a distribuição brasileira de O Agente Secreto oscilaria entre R$ 2 e R$ 3 milhões, valores inicialmente oriundos tanto da própria produtora quanto do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Com o aporte da Petrobras, a campanha ganhou ainda musculatura para enfrentar o competitivo mercado de Los Angeles. No exterior, a distribuição foi feita pela NEON (EUA e Canadá) e pela MUBI (Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina).

"A nossa ideia é mostrar que o filme é versátil e que a Petrobras, como companhia que se entende brasileira, apoia essa regionalidade e a cultura como um todo", afirma Milton Bittencourt, gerente de Patrocínio Cultural da empresa.

De onde veio o dinheiro de O Agente Secreto?

Diferente de Ainda Estou Aqui, que contou com orçamento privado, a produção de Kleber Mendonça Filho foi realizada com o uso de leis de fomento à cultura e ao cinema nacional e com capital estrangeiro, uma vez que o filme é uma co-produção com a Alemanha, a Holanda e a França.

Ao todo, O Agente Secreto teve orçamento de R$ 27 milhões. Desse montante, R$ 14 milhões vieram de capital estrangeiro. Os outros R$ 13 milhões foram brasileiros, dos quais R$ 7,5 foram adquiridos com fomento da Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio da Chamada Pública Produção Cinema via Distribuidora 2023, aprovada em fevereiro do ano seguinte, e os outros R$ 5,5 milhões foram arrecadados no setor privado.

O filme nunca utilizou recursos da Lei Rouanet, uma vez que essa lei não se aplica para nenhum filme de longa-metragem.

A parceria entre Petrobras e Vitrine Filmes é antiga, consolidada pelo projeto "Sessão Vitrine Petrobras". Segundo Bittencourt, a oportunidade de entrar no projeto de Kleber Mendonça Filho surgiu antes mesmo da consagração em Cannes.

"Já estávamos tramitando esse contrato, vendo o grande potencial do filme por toda a história do Kleber. O cinema é um dos quatro eixos do nosso programa cultural desde o filme Carlota Joaquina", explicou o executivo.

Como funciona a Lei do Audiovisual e o Fundo Setorial Audiovisual?

O FSA é um mecanismo do Ministério da Cultura que financia o desenvolvimento da indústria audiovisual no Brasil. Foi criado em 2006 para apoiar projetos, oferecer financiamentos e investir em empresas para fortalecer toda a cadeia produtiva do setor.

Os recursos vêm principalmente de contribuições do mercado, como a CONDECINE e o FISTEL. A gestão do fundo é feita por um Comitê Gestor, com apoio da Ancine e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que definem estratégias e acompanham os resultados.

Já a Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685/1993) é um mecanismo brasileiro de incentivo fiscal indireto à produção e coprodução de obras cinematográficas e audiovisuais independentes. Ela permite que pessoas físicas e empresas destinem parte do Imposto de Renda devido a projetos aprovados pela Ancine, gerando renúncia fiscal para fomentar a indústria cultural.

A lei opera via artigos chave como o 1º, 1º-A, 3º e 3º-A, com limites de captação por projeto (ex.: até R$ 4 milhões pelo Art. 1º + 1º-A).

Aprovação : Produtoras cadastram projetos na ANCINE, que avalia viabilidade técnica, impacto cultural e potencial de distribuição via editais ou chamadas públicas.

: Produtoras cadastram projetos na ANCINE, que avalia viabilidade técnica, impacto cultural e potencial de distribuição via editais ou chamadas públicas. Captção : Investidores (PF até 3% do IR; PJ até 6%) compram cotas (CAV) reguladas pela CVM, tornando-se sócios e abatendo 100% do valor investido do IR.

: Investidores (PF até 3% do IR; PJ até 6%) compram cotas (CAV) reguladas pela CVM, tornando-se sócios e abatendo 100% do valor investido do IR. Execução: Recursos vão diretamente à produtora, que executa a obra e presta contas; investidores recebem % dos lucros.

A produção de "O Agente Secreto" é assinada por Emilie Lesclaux, parceira de Kleber, e é uma coprodução com a CinsemaScópio (Brasil), MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha), e conta com distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes.

A caminho do Oscar de 2026

O Agente Secreto está na corrida por quatro estatuetas do Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura.

Em cartaz nos cinemas do Brasil desde novembro, o longa completou quatro meses em exibição contínua sem sair do Top 10 de bilheterias nacionais. Ambientado em 1977, durante a Ditadura Militar, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especialista em tecnologia que deixa São Paulo rumo a Recife em busca de um recomeço e para escapar de um passado misterioso. Ao chegar à cidade em pleno Carnaval, percebe que a nova vida pode ser menos segura do que imaginava.

Com direção e roteiro de Kleber Mendonça Filho, o filme reúne um elenco de peso, com Maria Fernanda Cândido, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Tânia Maria, Thomás Aquino e Udo Kier.

Onde assistir a O Agente Secreto?

O filme já está disponível no catálogo da Netflix e segue em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro de 2025.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?

O início da cerimônia está previsto para as 20h (horário de Brasília).