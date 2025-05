No palco e nas telonas: 4 filmes com Lady Gaga para assistir no streaming

No último sábado, 3, Lady Gaga se apresentou para uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas nas praias de Copacabana. O show histórico, considerado por ela mesma como uma ópera gótica, trazia cinco atos com uma intensa sequência de coreografia e atuação, algo que Gaga já explorou, além dos palcos, no cinema. E até Oscar ela já ganhou, vale dizer.

Desde 2013, quando encarou o primeiro trabalho para as telonas em "Machete Mata", a cantora passou a atuar mais em filmes e até em séries. Mas foi em 2018 que o talento para a atuação ficou mais reconhecido: em "Nasce Uma Estrela", Gaga recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz e recebeu o prêmio de Melhor Canção Original, por "Shallow".

Logo após o show, a TV Globo exibiu o filme "Casa Gucci" (2021) na programação da TV aberta, que tem a atriz no elenco. Foram 9 pontos de audiência no Rio e seis pontos em São Paulo, já recordes do ano.

De lá para cá, ela vem explorando o espaço na sétima arte com uma mistura entre atuação e música. Para conhecer mais o trabalho dessa artista multifacetada, a EXAME separou quatro filmes estrelados por Lady Gaga para assistir no streaming. Confira:

Nasce Uma Estrela (2018)

Em "Nasce Uma Estrela", Lady Gaga deu vida à Ally, uma cantora talentosa que luta contra suas inseguranças enquanto vê sua carreira decolar. Ao lado de Bradley Cooper, que também dirigiu o filme, a cantora entregou uma performance emocionante, que a rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz e um prêmio na categoria de Melhor Canção Original por "Shallow".

Sinopse: Jackson Maine é um cantor no auge da fama. Um dia, após deixar uma apresentação, ele para em um bar para beber. Lá, Jackson conhece Ally, uma insegura cantora que ganha a vida trabalhando em um restaurante. Ele se encanta por ela e seu talento. Mais tarde, os dois acabam se casando. Ao mesmo tempo em que Ally desponta para o estrelato, Jackson vive uma crise pessoal e profissional devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos acabam por minar o relacionamento amoroso do casal.

Onde assistir: Prime Video e Max

Joker 2 (2024)

Sinopse: Arthur Fleck está internado em Arkham, aguardando julgamento por seus crimes como o Coringa. Enquanto lida com sua dupla identidade, ele não só se depara com o amor verdadeiro, mas encontra a música que sempre esteve dentro de si.

Onde assistir: Max

Casa Gucci (2021)

Sinopse: De origem humilde, Patrizia Reggiani tira a sorte grande ao se casar com Maurizio Gucci. Sua ambição faz com que a história de amor termine em assassinato.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV

Machete Mata (2013)

Sinopse: O ex-agente federal e justiceiro mexicano Machete Cortez é contratado pelo presidente dos Estados Unidos para encontrar traficantes perigosos no México e impedir que eles comecem uma guerra nuclear.

Onde assistir: Apple TV (aluguel)