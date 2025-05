Foto de Katy Perry no Met Gala era inteligência artificial (de novo); saiba como identificar

Na noite da última segunda-feira, Katy Perry não esteve no Met Gala 2025.

Mas isso não impediu que seu nome fosse um dos mais comentados nas redes sociais por conta de uma imagem onde ela aparece usando em vestido escuro e brilhante — como se estivesse coberta por um líquido oleoso. A foto, no entanto, era falsa: foi gerada por inteligência artificial (IA).

Perry, que atualmente está em turnê com o espetáculo The Lifetimes Tour, compartilhou o conteúdo em seu perfil no Instagram, ironizando a ausência no evento e tranquilizando os seguidores: "não consegui ir ao MET, estou na turnê The Lifetimes Tour (te vejo em Houston amanhã AO VIVO‼️)". Ela ainda afirmou estar com a mãe naquele dia, "protegida dos bots", em referência à manipulação digital.

O parceiro da cantora, o ator Orlando Bloom, também entrou na brincadeira e comentou na imagem falsa: "não só uma, como duas vezes", relembrando que esse tipo de conteúdo circulou também no ano anterior.

Em 2024, Perry não compareceu ao evento, mas foi um dos assuntos mais comentados na data por conta de uma imagem falsa.

As montagens se espalharam com tanta força que muitos fãs — e até revistas especializadas — chegaram a acreditar que Perry estava presente. A mãe da artista também foi enganada pelas imagens e chegou a comentar sobre o suposto figurino da filha.

A própria Katy usou seu perfil no Instagram à época para desmentir os boatos, explicando que não foi ao Met Gala e que estava trabalhando em estúdio. Ela compartilhou um vídeo que mostrava o bastidor do seu dia e ironizou a situação: "até minha mãe foi pega pela IA".

A nova onda de imagens falsas realistas levanta um alerta. A imagem de Perry apresentava múltiplos ângulos e até uma ilustração estilizada da suposta roupa , o que aumentou a verossimilhança do conteúdo para quem apenas “passou o olho” pela internet.

Como identificar fotos geradas por IA

Com a popularização de ferramentas como Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion, identificar imagens falsas se tornou mais difícil — mas não impossível. Existem técnicas e ferramentas que ajudam a reconhecer padrões artificiais: