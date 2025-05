‘Como se fosse camarote’: árvores são disputadas para ver show de Lady Gaga Outra opção privilegiada, perto das grades, está ocupada desde a noite anterior, diz fã

Aerial view of the stage for the show of US singer Lady Gaga at Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil, on April 27, 2025. Lady Gaga will perform a free mega-concert on May 3 on Rio de Janeiro's Copacabana Beach. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) (Pablo PORCIUNCULA / AFP)