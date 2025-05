Lady Gaga se torna cantora com maior plateia na história — 2,1 milhões assistiram ao show no Rio

A praia de Copacabana foi tomada, na noite do último sábado, 3, por uma multidão de 2,1 milhões de pessoas que assistiram ao show gratuito da Lady Gaga, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro — bastante acima da expectativa, que girava em torno de 1,5 milhões.

A audiência relatada pela prefeitura vem um pouco abaixo da noticiada pela organização do evento, de 2,5 milhões de pessoas.

Com o recorde de público, Gaga superou a apresentação de Madonna em Copacabana (2024), que reuniu 1,6 milhões de pessoas, e se tornou a cantora com maior plateia do mundo. A lista dos cinco maiores shows é encabeçada por três cantores homens (Rod Stewart, Jean-Michel Jarre e Jorge Ben Jor, único brasileiro da lista, que se apresentou para 3,5 milhões de pessoas durante o Réveillon no Rio, em 1993.

Esquema de segurança reforçado

Para a apresentação deste sábado, foi criado um esquema de segurança robusto, além da organização semelhante à do Réveillon para transporte público e avenidas próximas de acesso à praia.

No total, foram 3,3 mil policiais militares, com 70 viaturas, para segurança no entorno do Posto 2, acompanhados de 1,5 mil policiais civis. 78 torres de observação da PM estavam espalhadas pela multidão e dois drones com reconhecimento facial foram usados durante o espetáculo.

Nas entradas e saídas do evento, havia 18 pontos de revista e de bloqueio, com detecção de metal.

Onde assistir ao show completo da Lady Gaga no Rio?

A apresentação foi gravada na íntegra pelo Multishow, TV Globo e Globoplay. Alguns trechos do show estão nas redes sociais da emissora. Na Globoplay, o Multishow exibe os melhores momentos.

Qual foi o setlist do show da Lady Gaga no Rio?

Act I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary (versão mais curta)

Abracadabra

Judas (versão mais curta)

Scheiße (versão mais curta)

Garden of Eden

Poker Face

Abracadabra (Gesaffelstein Remix; ballroom battle)

Act II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity (versão mais curta)

Disease

Paparazzi (versão mais curta)

Alejandro (versão mais curta)

The Beast (versão mais curta)

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah 14. Zombieboy

Die With a Smile (versão mais curta)

How Bad Do U Want Me

Wake Her Up! (Remix of "Abracadabra")

Act IV: To Wake Her Is to Lose Her

Shadow of a Man

Born This Way

Blade of Grass

Shallow

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart