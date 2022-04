No Limite divulga lista com os 24 participantes; conheça

A TV Globo divulgou nesta quarta-feira, 27, a lista dos 24 participantes da nova temporada do reality show de aventura"No Limite".

O programa é conhecido por provas de resistência intensas em uma ilha deserta. Na última edição, que marcou a volta do No Limite a programação da emissora, contou com a participação de ex-BBBs.

No Limite foi o primeiro reality show produzido pela televisão brasileira e contou com três temporadas, entre 2000 e 2003, apresentadas por Zeca Camargo. No ano passado, o programa foi apresentado por André Marques.

A quinta temporada será apresentado por Fernando Fernandes. A estreia está marcada para o dia 3 de maio.

Veja a lista dos participantes de No Limite

Matheus Pires tem 30 anos, é carioca e diretor pedagógico.

Cearense de Sobral, Shirley Golçalves tem 51 anos e é professora de Educação Física. Atualmente vive em Brasília.

Bruna Negreska tem 3 2 anos e é de São Paulo. A participante é graduada em Educação Física e atua como personal trainer. Ela afirma que foi atleta de handebol por 15 anos

Kamyla Romaniuk é de Ji-Paraná (RO) e tem 30 anos. A participante é pós-graduada em Biomedicina.

Adriano Gannam tem 42 anos, é de São Lourenço (MG) e atualmente mora em Volta Redonda. O participante é médico psiquiatra.

Guza Rezê é natural de Salvador, mas atualmente vive em Brasília. Ela tem 40 anos e trabalha como policial rodoviária federal, onde é chefe na corporação.

Clécio Barbosa nasceu em Jabotão, mas vive em Recife. Ele tem 44 anos, é engenheiro civil e trabalha com segurança de barragens.

Flavia Assis, de 42 anos, é de Mauá (SP), mas vive em Santo André. Ela já foi jogadora de vôlei e hoje atua como massoterapeuta.

Andréa Nascimento é de Alagoas e tem 31 anos. Administradora, ela diz que joga basquete desde os 11 anos.

Carioca de 38 anos, Roberta Terra é gerente de trade marketing e diz que pratica esportes desde os seis meses de idade, quando começou a nada.

Victor Hugo de Castro é natural de Goiânia e tem 27 anos. Formado em Produção Cultural, atualmente trabalha como redator publicitário.

Verônica Kreitchmann de 28 anos, é de Porto Alegre e trabalha como preparadora física e corretora de imóveis.

Rodrigo Moraes tem 45 anos e mora no Rio de Janeiro, mas é natural de Foz do Iguaçu. O participante é engenheiro de produção e trabalha como gerente de projetos submarinos.

Lucas Santana nasceu em Sergipe e tem 31 anos. Ele é doutorando em Física.

Leonardo Correa é de Tubarão (SC), tem 34 anos e é cirurgião-dentista. O participante garante que já se aventurou por diversos esportes.

Ipojucan Ícaro mora em Pequeri (MG) e tem 29 anos. O participante é artista circense.

Tiemi Hiratsuka tem 30 anos e é farmacêutica. Natural de Mogi das Cruzes, atualmente mora em Cotia.

Charles Gama tem 29 anos e é natural de Angra dos Reis. O participante é doutorando em Políticas Públicas e trabalha como tutor de educação.

Patrícia Tomé é de Nova Friburgo, tem 45 anos e é funcionária pública.

Paulistano, Vanderlei Ramiro tem 30 anos e é formado em em Psicologia e dá aulas de inglês.

Dayane Sena é carioca de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, tem 26 anos e é professora.

Pedro Castro tem 32 anos e é zootecnista. O participante é de Londrina e foi escoteiro dos 12 aos 22 anos.

Natural de Ipojuca, Ninha Santiago tem 33 anos e é fotógrafa subaquática.

Janaron Uhãy tem 27 anos, é de Santa Cruz Cabrália e trabalha como monitor pesqueiro e tatuador.

