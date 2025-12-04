Nintendo lança 'Metroid Prime 4' após oito anos de espera

Os jogadores da saga de ficção científica Metroid celebram nesta quinta-feira, 4, o lançamento do novo título da série após oito anos sem novidades e um processo de desenvolvimento marcado por obstáculos.

Inspirada livremente nos filmes “Alien”, a franquia acompanha, desde 1986, a caçadora de recompensas Samus Aran em batalhas contra espécies alienígenas conhecidas como metroids. A série soma cerca de quinze jogos e se tornou uma das mais tradicionais da Nintendo.

Lançada originalmente como um jogo de plataforma em 2D, Metroid migrou para ação em primeira pessoa em 2002 com “Metroid Prime”, do GameCube. Agora, “Metroid Prime 4: Beyond”, disponível para Switch 1 e 2, coloca a protagonista em um planeta distante que pode ser explorado a pé ou em uma moto.

Com armadura futurista, canhão no braço e habilidades psíquicas, o jogador percorre ambientes como selvas e desertos enfrentando diversos inimigos.

Notas positivas e reinício do desenvolvimento

Na véspera da estreia, o título tinha avaliação “globalmente favorável” no Metacritic, com nota 81 de 100, baseada em 71 críticas da imprensa especializada. A expectativa pelo lançamento cresceu após a Nintendo anunciar, em 2019, que reiniciaria o desenvolvimento do zero. Segundo Shinya Takahashi, o projeto original não atingia o padrão desejado para uma sequência.

O jogo havia sido revelado em 2017, mas avançou pouco até a decisão da empresa de transferir a produção para o estúdio americano Retro Studios, criador dos três primeiros Metroid Prime. O longo período sem atualizações transformou o título em um dos projetos mais aguardados da indústria, ao lado de “Half-Life 3”, da Valve, e “Beyond Good and Evil 2”, da Ubisoft.

O lançamento de “Metroid Dread”, em 2021, manteve a série ativa no Switch enquanto Prime 4 permanecia em produção.

Com a chegada de “Metroid Prime 4: Beyond”, a Nintendo retoma uma de suas franquias mais emblemáticas, agora com a expectativa renovada dos fãs.