Nintendo compra Bandai Namco de Singapura e cria novo estúdio global

A Nintendo confirmou a aquisição da Bandai Namco Studios Singapore (BNSS), movimento que transformará a unidade em uma nova subsidiária chamada Nintendo Studios Singapore. A informação foi anunciada por Shuntaro Furukawa, presidente da empresa, e detalhada em comunicado oficial divulgado neste quinta-feira, 27.

A BNSS foi criada em 2013 como uma das bases internacionais do Grupo Bandai Namco. A unidade atua no desenvolvimento de jogos com foco na criação de recursos artísticos e já participou da produção de títulos da Nintendo, como a série Splatoon. Segundo a Nintendo, o histórico de colaboração sustentou a decisão de incorporação.

80% das ações

A BNSS é liderada pelo CEO Makoto Ishii. A empresa será adquirida em duas etapas: a Nintendo assumirá 80% das ações em 1º de abril de 2026, após o cumprimento das condições contratuais, e comprará os 20% restantes quando a operação estiver estabilizada como subsidiária.

Após a aquisição, a BNSS passará oficialmente a operar como Nintendo Studios Singapore, mantendo suas atividades de desenvolvimento, agora integradas à estrutura corporativa da Nintendo. A empresa informou ainda que o impacto financeiro da transação no ano fiscal atual será mínimo.

O comunicado reforça que a operação tem como objetivo fortalecer a capacidade interna de desenvolvimento, ampliando bases internacionais e adicionando uma equipe já experiente em conteúdo visual. O novo estúdio complementa a estratégia corporativa da Nintendo no momento em que a companhia expande seu catálogo e sua rede global de produção.

Fundada em 1889 e hoje focada na fabricação de consoles e jogos, a Nintendo já vendeu mais de 870 milhões de unidades de hardware e 6 bilhões de jogos, incluindo franquias como Mario, Zelda, Pokémon, Metroid, Donkey Kong e Animal Crossing. A criação do Nintendo Studios Singapore se soma à estrutura internacional que sustenta o desenvolvimento contínuo de títulos para o Nintendo Switch 2 e futuros projetos.