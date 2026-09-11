Nicolas Cage compra mansão de R$ 53 milhões que corre risco de desabar

A mansão de luxo de Nicolas Cage em Malibu, comprada há apenas dois anos, passou de símbolo de tranquilidade à fonte de uma grande preocupação para o ator. Avaliada em US$ 10,5 milhões, cerca de R$ 53 milhões na cotação atual, a propriedade está ameaçada por uma enorme cratera formada pela erosão do terreno, que já provocou o desabamento de parte da área de acesso à garagem.

De acordo com a imprensa norte-americana, Cage estaria “completamente arrasado” com a situação. Além dos danos à estrutura do terreno, o desmoronamento comprometeu tubulações de água e gás na região, levando autoridades locais a determinarem evacuações preventivas. O cenário se agrava em meio à aproximação do furacão Marie, que traz riscos de chuvas intensas e marés elevadas para o litoral sul da Califórnia.

Como é a casa

Localizada de frente para o Oceano Pacífico, a residência se destaca pelo projeto arquitetônico sofisticado e pelos ambientes amplos voltados para a paisagem costeira. Distribuída em quatro andares, a casa era frequentemente descrita como uma propriedade que combina elegância e serenidade, aproveitando ao máximo a vista privilegiada da região.

Os grandes painéis de vidro garantem abundante iluminação natural e integram os espaços internos ao cenário externo. A área social reúne uma sala principal com pé-direito elevado, lareira, espaço para bebidas e acesso direto aos decks voltados para o mar.

No segundo piso, a cozinha segue o conceito de alto padrão, equipada com eletrodomésticos modernos e uma ampla ilha central posicionada diante do oceano. Já o terceiro andar concentra quatro suítes, todas com banheiros privativos. Entre elas está a suíte master, equipada com lareira, banheiro inspirado em spas de luxo e um deck exclusivo com vista panorâmica para o Pacífico.

A propriedade ainda conta com acesso direto à praia e um terreno adicional ao lado, com aproximadamente 410 metros quadrados. O projeto valoriza a integração entre áreas internas e externas, especialmente por meio dos espaços ao ar livre voltados para o mar.

Antes de ser adquirida por Nicolas Cage, a mansão também esteve disponível para locação. Na época, o imóvel era oferecido por US$ 27,5 mil mensais, valor equivalente a cerca de R$ 140 mil, em contratos com duração mínima de um ano ou voltados exclusivamente para estadias de longo prazo.