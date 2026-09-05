Três furacões avançam pelo Pacífico ao mesmo tempo; veja o vídeo

Três furacões avançam simultaneamente pelo Oceano Pacífico neste fim de semana: Karina, Lowell e Marie. Duas das tempestades chegaram à categoria máxima da escala de furacões nos últimos dias, enquanto Lowell deve passar perto do Havaí.

A atividade ocorre em meio a um El Niño de intensidade histórica, que mantém as águas do Pacífico mais quentes do que o normal. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o fenômeno tem chance de se tornar o mais forte já registrado.

In just few hours, we will have rare triplet hurricanes across the Pacific. El Niño is in full force. pic.twitter.com/rsLKIbqZmM — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 2, 2026

Furacão Lowell se aproxima do Havaí

O furacão Lowell chegou à categoria 5 na quarta-feira, 2, mas perdeu força e está agora na categoria 3.

O sistema segue para oeste, mas o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) prevê uma curva acentuada para o norte ao longo do fim de semana. A mudança deve levar a tempestade para perto das ilhas de Oahu e Kauai, no Havaí.

A aproximação preocupa porque a região ainda enfrenta os efeitos de episódios de chuva intensa e enchentes repentinas registrados nos últimos seis meses. Com o solo saturado, novos temporais podem ampliar os impactos.

Nas redes sociais, um vídeo da aeronave da NOAA, que voa diretamente para dentro da tempestade para coletar dados atmosféricos e oceanográficos críticos, ilustra o fenômeno.

🌪️✈️ INSIDE THE EYE OF HURRICANE LOWELL A remarkable look inside Hurricane #Lowell from NOAA’s legendary WP-3D Orion P-3 “Miss Piggy” (NOAA43). Operating from Hawaii, the NOAA aircraft is flying directly into the storm to collect critical atmospheric and oceanographic data.… pic.twitter.com/H6MaeE7vK8 — FL360aero (@fl360aero) September 5, 2026

Karina perde força no Pacífico

O furacão Karina passou da categoria 3 para a categoria 2 enquanto se deslocava a leste das Ilhas Havaianas.

Segundo o NHC, a tendência é de enfraquecimento nas próximas 48 horas, o que reduz o risco de impactos mais graves.

Marie ganha força perto do México

O furacão Marie segue em processo de intensificação e está localizado a quase 640 quilômetros da costa da Península da Baja Califórnia, no México.

A previsão é de ondas fortes na costa sudoeste mexicana e na Baja Califórnia durante o fim de semana. O mesmo efeito também pode alcançar o sul da Califórnia.

Como o El Niño influencia os furacões?

O El Niño ocorre quando as águas do Pacífico ficam mais quentes do que a média histórica.

Esse aquecimento aumenta a liberação de umidade para a atmosfera, fornecendo mais energia para furacões e tempestades tropicais. Quanto mais quente a água do mar, maior o potencial de fortalecimento desses sistemas.

Se o atual El Niño confirmar a previsão da NOAA e se tornar o mais intenso já registrado, episódios com várias tempestades fortes no mesmo oceano podem ocorrer com maior frequência ao longo da temporada.