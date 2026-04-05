Magnata vende mansão mais cara de Londres por R$ 1,8 bilhão

Um dos imóveis mais exclusivos de Londres acaba de mudar de mãos. O empresário Nick Candy, um dos nomes mais conhecidos do mercado imobiliário de luxo no Reino Unido, vendeu sua mansão no bairro de Chelsea por cerca de 275 milhões de libras, aproximadamente R$ 1,7 bilhão.

A propriedade, conhecida como Providence House, é considerada a mais cara já vendida na história da cidade e uma das maiores transações imobiliárias residenciais do mundo. O comprador, no entanto, não foi revelado.

Para efeito de comparação, os imóveis mais caros de São Paulo operam em outra escala. Um triplex de mais de 1 mil metros quadrados que pertenceu à apresentadora Luciana Gimenez foi avaliado em cerca de R$ 75 milhões em um leilão internacional no ano passado.

Mesmo entre os ultraluxos da cidade, há poucos exemplos que se aproximam do topo do mercado global: um dos mais caros atualmente à venda, o ART 280 Boulevard, no Jardim Europa, custa cerca de R$ 219 milhões — o equivalente a aproximadamente 32 milhões de libras, pouco mais de um décimo do valor da mansão londrina.

A mansão britânica fica dentro do complexo do Royal Chelsea Hospital, casa de repouso para veteranos do exército criada por Charles II em 1692. Classificado como patrimônio histórico, o imóvel tem restrições quanto a uma eventual modificação. E ele também carrega peso político: em 2024, foi palco de um evento de arrecadação para Donald Trump, com a presença de Donald Trump Jr.

Quem é Nick Candy

Ao The Guardian, Nick Candy não comentou a transação. Ele Ni. Ao lado do político Nigel Farage, tem atuado na articulação de propostas para atrair milionários ao Reino Unido, incluindo regimes fiscais especiais.

Candy construiu sua fortuna ao lado do irmão, Christian Candy, em projetos imobiliários de alto padrão em Londres e outros mercados internacionais. O portfólio inclui empreendimentos icônicos como o One Hyde Park, onde ele tenta vender uma cobertura avaliada em 175 milhões de libras.

A Providence House foi originalmente comprada por Christian Candy em 2012 e posteriormente transferida para Nick.

Segundo informações do jornal britânico, o registro de propriedade está vinculado a uma estrutura societária (LLP), comum em transações desse porte, e inclui participação de sua ex-esposa, Holly Valance.

O negócio também evidencia a crescente opacidade nas transações do segmento mais alto do mercado, onde estruturas societárias e compradores não revelados são a regra, não a exceção. Além da operação em Londres, Candy mantém ativos nos Estados Unidos, incluindo uma mansão à venda em Los Angeles, e propriedades comerciais em Mayfair.