Só 10 brasileiros farão essa viagem para ver o campeonato mundial de Polo na Suíça

A Absolut Sport Brasil, em parceria com o Consulado Geral da Suíça, prepara uma experiência que levará um grupo de apenas 10 brasileiros à Snow Polo World Cup St. Moritz, na Suíça. A programação será realizada entre Genebra e St. Moritz, e combina a participação no tradicional torneio de polo sobre o gelo com visitas e experiências ligadas à relojoaria, gastronomia e hospitalidade suíças.

Realizado desde 1985, o torneio é disputado sobre o Lago de St. Moritz, que fica congelado durante o inverno. A competição reúne equipes internacionais e se tornou um dos principais eventos de polo do calendário europeu, além de integrar a programação turística da cidade durante a temporada de inverno.

Os participantes da viagem terão acesso VIP à atração, com um serviço completo de hospitalidade. O valor da experiência, que acontece na segunda quinzena de janeiro de 2027, é em torno de R$ 315 mil. A novidade foi apresentada a um grupo de 40 pessoas em São Paulo. As 10 vagas serão destinadas, inicialmente, a quem participou do evento.

“Queríamos criar algo que fosse além de uma viagem sofisticada. O ponto central está no acesso: reunir, em uma única jornada, experiências, instituições e momentos que não estão simplesmente disponíveis para compra”, afirma Harry Colecta, VP e cofundador da Absolut Sport Brasil.

Uma viagem de luxo pela Suíça

A iniciativa marca a primeira vez que o Consulado-Geral da Suíça participa da criação de uma viagem nesse formato voltada ao público brasileiro. A programação foi estruturada para apresentar diferentes setores associados ao turismo e ao mercado de luxo do país em uma mesma jornada.

Em Genebra, os participantes ficarão hospedados no The Woodward, às margens do Lago Léman. O roteiro inclui uma experiência gastronômica no L’Atelier Robuchon, restaurante com duas estrelas Michelin localizado no hotel, além de programações relacionadas às maisons de alta relojoaria Vacheron Constantin e Audemars Piguet.

Após a passagem por Genebra, o grupo seguirá para St. Moritz, nos Alpes suíços, onde acompanhará a Snow Polo World Cup St. Moritz.

A viagem também contará com um jantar preparado em parceria com a Rémy Martin / LOUIS XIII, desenvolvido especialmente para o grupo e com uma proposta de harmonização entre a gastronomia suíça e a marca francesa.

“A Suíça tem tradição, precisão e hospitalidade, mas o que torna esta experiência única é o acesso: instituições, pessoas e momentos que normalmente permanecem fora do alcance, agora reunidos para um grupo muito seleto de brasileiros”, afirma Fabian Clerc, Cônsul do Turismo da Suíça no Brasil.

A participação será limitada a dez pessoas. Segundo os organizadores, o número reduzido permite desenvolver uma programação específica para o grupo e viabilizar acessos privados durante a viagem. “A Suíça tem uma combinação muito particular de tradição, esporte, gastronomia e hospitalidade. Nosso objetivo foi transformar esses elementos em uma experiência conectada, e não apenas em uma viagem para assistir a um evento esportivo”, acrescenta Harry Collecta, da Absolut Sport.

Turismo na Suíça

Para a LOUIS XIII, a programação também será uma oportunidade de aproximar a marca do público brasileiro em um contexto internacional. “Preparamos, para esse grupo, um jantar exclusivo, em que o melhor da gastronomia suíça encontra o legado centenário de LOUIS XIII em uma harmonização criada especialmente para essa noite”, afirma Hugo Bettarel, da LOUIS XIII Brasil.

A iniciativa faz parte de um processo de crescimento da ABSOLUT Sport no segmento de sports hospitality, unindo eventos esportivos a experiências de turismo e entretenimento. A empresa já trabalha com produtos de hospitalidade ligados a grandes eventos internacionais de outras modalidades e, neste projeto, amplia essa atuação para o polo e o turismo de inverno.