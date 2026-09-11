Só 10 brasileiros farão essa viagem para ver o campeonato mundial de Polo na Suíça

Luxo na Suíça: experiência exclusiva levará brasileiros ao torneio de Polo em St. Moritz (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18h36.
Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 18h37.
A Absolut Sport Brasil, em parceria com o Consulado Geral da Suíça, prepara uma experiência que levará um grupo de apenas 10 brasileiros à Snow Polo World Cup St. Moritz, na Suíça. A programação será realizada entre Genebra e St. Moritz, e combina a participação no tradicional torneio de polo sobre o gelo com visitas e experiências ligadas à relojoaria, gastronomia e hospitalidade suíças.
Realizado desde 1985, o torneio é disputado sobre o Lago de St. Moritz, que fica congelado durante o inverno. A competição reúne equipes internacionais e se tornou um dos principais eventos de polo do calendário europeu, além de integrar a programação turística da cidade durante a temporada de inverno.
Os participantes da viagem terão acesso VIP à atração, com um serviço completo de hospitalidade. O valor da experiência, que acontece na segunda quinzena de janeiro de 2027, é em torno de R$ 315 mil. A novidade foi apresentada a um grupo de 40 pessoas em São Paulo. As 10 vagas serão destinadas, inicialmente, a quem participou do evento.
“Queríamos criar algo que fosse além de uma viagem sofisticada. O ponto central está no acesso: reunir, em uma única jornada, experiências, instituições e momentos que não estão simplesmente disponíveis para compra”, afirma Harry Colecta, VP e cofundador da Absolut Sport Brasil.
A iniciativa marca a primeira vez que o Consulado-Geral da Suíça participa da criação de uma viagem nesse formato voltada ao público brasileiro. A programação foi estruturada para apresentar diferentes setores associados ao turismo e ao mercado de luxo do país em uma mesma jornada.
Em Genebra, os participantes ficarão hospedados no The Woodward, às margens do Lago Léman. O roteiro inclui uma experiência gastronômica no L’Atelier Robuchon, restaurante com duas estrelas Michelin localizado no hotel, além de programações relacionadas às maisons de alta relojoaria Vacheron Constantin e Audemars Piguet.
Após a passagem por Genebra, o grupo seguirá para St. Moritz, nos Alpes suíços, onde acompanhará a Snow Polo World Cup St. Moritz.
A viagem também contará com um jantar preparado em parceria com a Rémy Martin / LOUIS XIII, desenvolvido especialmente para o grupo e com uma proposta de harmonização entre a gastronomia suíça e a marca francesa.
“A Suíça tem tradição, precisão e hospitalidade, mas o que torna esta experiência única é o acesso: instituições, pessoas e momentos que normalmente permanecem fora do alcance, agora reunidos para um grupo muito seleto de brasileiros”, afirma Fabian Clerc, Cônsul do Turismo da Suíça no Brasil.
A participação será limitada a dez pessoas. Segundo os organizadores, o número reduzido permite desenvolver uma programação específica para o grupo e viabilizar acessos privados durante a viagem. “A Suíça tem uma combinação muito particular de tradição, esporte, gastronomia e hospitalidade. Nosso objetivo foi transformar esses elementos em uma experiência conectada, e não apenas em uma viagem para assistir a um evento esportivo”, acrescenta Harry Collecta, da Absolut Sport.
Para a LOUIS XIII, a programação também será uma oportunidade de aproximar a marca do público brasileiro em um contexto internacional. “Preparamos, para esse grupo, um jantar exclusivo, em que o melhor da gastronomia suíça encontra o legado centenário de LOUIS XIII em uma harmonização criada especialmente para essa noite”, afirma Hugo Bettarel, da LOUIS XIII Brasil.
A iniciativa faz parte de um processo de crescimento da ABSOLUT Sport no segmento de sports hospitality, unindo eventos esportivos a experiências de turismo e entretenimento. A empresa já trabalha com produtos de hospitalidade ligados a grandes eventos internacionais de outras modalidades e, neste projeto, amplia essa atuação para o polo e o turismo de inverno.