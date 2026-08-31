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Ney Matogrosso: venda geral de ingressos para turnê de 85 anos começa hoje; veja como comprar

Shows de “85 anos de Ousadia” passam por São Paulo, Curitiba, Olinda, Belo Horizonte e Rio de Janeiro em 2027

Ney Matogrosso: cantor anunciou turnê de 85 anos com show no Maracanã

Ney Matogrosso: cantor anunciou turnê de 85 anos com show no Maracanã

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09h42.

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Os ingressos para a turnê “85 anos de Ousadia”, de Ney Matogrosso, começam a ser vendidos ao público nesta segunda-feira, 31, a partir das 12h pela internet e às 13h nas bilheterias oficiais. A série de apresentações está prevista para 2027 e terá dez shows, dos quais cinco já tiveram datas e locais divulgados.

Nesta primeira etapa, as vendas contemplam apresentações em São Paulo, Curitiba, Olinda, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Entre os ingressos anunciados, os preços inteiros partem de R$ 195 e chegam a R$ 895, conforme a cidade e o setor escolhido.

O calendário divulgado começa em São Paulo, em 30 de janeiro de 2027, no Nubank Parque. Na sequência, Ney passa por Curitiba, em 3 de abril; Olinda, em 17 de abril; e Belo Horizonte, em 1º de maio. O encerramento anunciado ocorre no Rio de Janeiro, em 18 de dezembro, no Estádio do Maracanã.

A programação completa terá outras cinco apresentações. Segundo o cantor informou em coletiva, as novas datas serão divulgadas posteriormente. Com isso, metade dos dez shows previstos para a turnê de 2027 já tem data e local anunciados.

O nome da turnê faz referência aos 85 anos de Ney Matogrosso. Ao apresentar o projeto, o cantor afirmou que a série de shows não representa uma despedida dos palcos. “A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar”, declarou em nota.

David LaChapelle Assina Identidade Visual da Turnê

A identidade visual de “85 anos de Ousadia” ficou sob responsabilidade do fotógrafo norte-americano David LaChapelle. O profissional já fotografou artistas como Sabrina Carpenter, Mariah Carey e Madonna.

Ney Matogrosso é o primeiro artista brasileiro fotografado por LaChapelle. O contato do fotógrafo com o trabalho do cantor ocorreu após assistir a “Homem com H”, cinebiografia sobre a trajetória do brasileiro.

O último compromisso divulgado da turnê está marcado para 18 de dezembro de 2027, no Maracanã, no Rio de Janeiro. No estádio, os ingressos inteiros variam de R$ 195, na Cadeira Superior Sul, a R$ 745, no setor Maracanã Mais Oeste.

Veja Datas e Preços dos Shows de Ney Matogrosso em 2027

São Paulo

Data: 30 de janeiro de 2027
Local: Nubank Parque — Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo

  • Cadeira Superior — R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 156 (entrada social) | R$ 195 (inteira)
  • Cadeira Inferior — R$ 222,50 (meia-entrada legal) | R$ 356 (entrada social) | R$ 445 (inteira)
  • Pista — R$ 162,50 (meia-entrada legal) | R$ 260 (entrada social) | R$ 325 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité — R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476 (entrada social) | R$ 595 (inteira)
  • Cadeira Gold — R$ 447,50 (meia-entrada legal) | R$ 716 (entrada social) | R$ 895 (inteira)

Curitiba

Data: 3 de abril de 2027
Local: Arena da Baixada — Hugo Lange, Curitiba, Paraná

  • Cadeira Superior — R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 156 (entrada social) | R$ 195 (inteira)
  • Cadeira Inferior — R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 316 (entrada social) | R$ 395 (inteira)
  • Pista — R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 236 (entrada social) | R$ 295 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité — R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476 (entrada social) | R$ 595 (inteira)
  • Lounge Premium — R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 556 (entrada social) | R$ 695 (inteira)

Olinda (PE)

Data: 17 de abril de 2027
Local: Classic Hall — Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

  • Arena — R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 236 (entrada social) | R$ 295 (inteira)
  • Front Stage — R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476 (entrada social) | R$ 595 (inteira)

Belo Horizonte

Data: 1º de maio de 2027
Local: Esplanada Norte do Mineirão — Av. Presidente Carlos Luz, São Luiz, Belo Horizonte, Minas Gerais

  • Pista — R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 236 (entrada social) | R$ 295 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité — R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476 (entrada social) | R$ 595 (inteira)

Rio de Janeiro

Data: 18 de dezembro de 2027
Local: Estádio do Maracanã — Rua Professor Eurico Rabelo, Maracanã, Rio de Janeiro

  • Cadeira Superior Sul — R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 156 (entrada social) | R$ 195 (inteira)
  • Cadeira Superior Leste — R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 196 (entrada social) | R$ 245 (inteira)
  • Pista — R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 236 (entrada social) | R$ 295 (inteira)
  • Cadeira Inferior Sul — R$ 172,50 (meia-entrada legal) | R$ 276 (entrada social) | R$ 345 (inteira)
  • Cadeira Inferior Leste e Oeste — R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 316 (entrada social) | R$ 395 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité — R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476 (entrada social) | R$ 595 (inteira)
  • Maracanã Mais Oeste — R$ 372,50 (meia-entrada legal) | R$ 596 (entrada social) | R$ 745 (inteira)
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