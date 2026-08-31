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O futuro dos agentes de IA na visão da Google Cloud

Executivos da big tech falaram sobre o futuro dos pagamentos e da economia no podcast Future of Money

Rafael D'Ávila e Alessandro Luz, do Google Cloud, no podcast Future of Money

Rafael D'Ávila e Alessandro Luz, do Google Cloud, no podcast Future of Money

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09h30.

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As interações com a inteligência artificial já são tão naturais que é possível esquecer que estamos falando com uma máquina. Como fica o mercado de pagamentos nesse contexto? Para responder isso, o Future of Money recebeu Rafael d’Ávila, head de finanças, e Alessandro Luz, gerente de marketing do Google Cloud.

Os dois falaram sobre a eliminação da fricção nos pagamentos, discutiram sobre como a adoção do open finance pode ser ampliada e também deram suas opiniões sobre a grande transformação econômica que a IA deve proporcionar até 2030.

Assista ao vídeo!

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