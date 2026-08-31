Pixies em São Paulo: pré-venda de ingressos começa hoje; veja preços e como comprar

A pré-venda de ingressos para o show do Pixies em São Paulo começa nesta segunda-feira, 31, às 10h.

A banda americana se apresenta no Espaço Unimed, na Barra Funda, em 9 de abril de 2027. O show faz parte das comemorações pelos 40 anos de carreira do grupo e marcará o retorno do Pixies ao Brasil cinco anos após a última passagem pelo país, em 2022.

Os ingressos custam entre R$ 230 e R$ 820, considerando os valores de meia-entrada e inteira.

Que horas começa a pré-venda de ingressos para o Pixies?

A pré-venda de ingressos para o Pixies começa às 10h desta segunda-feira, 31 de agosto.

Para participar da pré-venda, é necessário realizar um cadastro antecipado no formulário disponibilizado pela organização.

Quando começa a venda geral de ingressos para o Pixies?

A venda geral de ingressos para o show do Pixies começa na terça-feira, 1º de setembro, às 10h.

Os ingressos serão comercializados online pela Eventim e na bilheteria oficial do Espaço Unimed.

Quanto custam os ingressos para o show do Pixies?

Os ingressos para o show do Pixies em São Paulo custam entre R$ 230 e R$ 820. Os valores variam conforme o setor e a modalidade de ingresso.

Confira os preços:

Pista premium: R$ 740 (inteira) e R$ 370 (meia-entrada);

R$ 740 (inteira) e R$ 370 (meia-entrada); Pista: R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia-entrada);

R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia-entrada); Mezanino (lote único): R$ 820 (inteira) e R$ 410 (meia-entrada).

Onde comprar ingressos para o Pixies em São Paulo?

Os ingressos serão vendidos online pelo site da Eventim.

Também será possível comprar ingressos na bilheteria oficial do Espaço Unimed, localizado na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda, em São Paulo.

A bilheteria funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 12h e das 13h às 17h. Não há funcionamento em feriados e emendas de feriados.

Segundo a Eventim, as compras na bilheteria estão sujeitas a taxa de processamento, exceto para pagamentos em dinheiro. Os horários também podem sofrer alterações em datas especiais.

Quando e onde será o show do Pixies no Brasil?

O show do Pixies no Brasil será em 9 de abril de 2027, uma sexta-feira, no Espaço Unimed, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

A apresentação está marcada para 21h30, com abertura dos portões às 19h30. A classificação etária é de 18 anos.

Qual será o setlist do Pixies no Brasil?

O show deve percorrer diferentes momentos da carreira do Pixies, que completa 40 anos em 2026.

Entre as músicas previstas estão "Where Is My Mind?", "Here Comes Your Man", "Monkey Gone to Heaven", "Wave of Mutilation" e "Debaser".

O repertório também deve incluir faixas de "The Night the Zombies Came", trabalho mais recente da banda, lançado em 2024.

A apresentação faz parte da P40, primeira turnê do Pixies pela América do Sul como atração principal.

Quem faz parte do Pixies atualmente?

A formação que chega ao Brasil reúne Black Francis, nos vocais e guitarra; Joey Santiago, na guitarra; David Lovering, na bateria; e Emma Richardson, no baixo e vocais.

Richardson entrou para o Pixies em 2024 e participa da atual fase da banda.

Formado em Boston, nos Estados Unidos, em 1986, o Pixies completa 40 anos de carreira em 2026. A banda se tornou uma das referências do rock alternativo, especialmente a partir de discos como "Surfer Rosa", lançado em 1988, e "Doolittle", de 1989.