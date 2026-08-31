Mercado Livre lança live shopping e transforma app em canal de compras ao vivo

O Mercado Livre começa a liberar nesta segunda-feira, 31, o Mercado Livre Live, ferramenta que leva transmissões ao vivo para dentro do aplicativo. A solução segue a tendência de live shopping, que permite ao usuário comprar os produtos apresentados durante uma live sem deixar a plataforma.

Em entrevista à EXAME, Renata Gerez, diretora de social commerce Latam do Mercado Livre, conta que, diferentemente de outros projetos lançados simultaneamente na América Latina, neste caso o lançamento começa pelo Brasil. Posteriormente, a novidade será levada a outros mercados da região.

O formato combina entretenimento, interação em tempo real e ofertas com senso de urgência para estimular a realização da compra naquele momento.

"A ferramenta vem como uma resposta para essa transformação na forma de comprar. As lives, hoje, funcionam quase como um boca a boca, mas com uma proporção maior por conta das redes sociais. Antes, você descobria um produto em uma conversa com um vizinho no elevador. Hoje, qualquer pessoa consegue indicar e ajudar o consumidor em uma descoberta e decisão de compra", destaca a executiva.

Evolução de estratégia

O avanço das lives shops no Brasil acompanha um movimento global. De acordo com a pesquisa Live Commerce Market (2026 - 2033), realizada pelo Grand View Research, a categoria movimentou US$ 172,9 bilhões em 2025. Para este ano, a projeção é que o live commerce cresça para US$ 230,3 bilhões.

A Ásia lidera o mercado, com quase 67% da receita. Embora a China seja o país com maior consumo do setor, Coreia do Sul, Tailândia e Indonésia registram um crescimento explosivo do modelo.

No Brasil, uma pesquisa da CNDL e do SPC, em parceria com a Offerwise, aponta que 31% dos consumidores afirmam já ter utilizado uma live como canal de compra.

Segundo Gerez, a aposta do Mercado Livre é uma extensão de uma estratégia que já vem sendo construída há mais de quatro anos. Em 2022, antes das transmissões ao vivo, a companhia liberou uma ferramenta de vídeos curtos dentro do aplicativo, além de ampliar o programa de afiliados e criadores, que hoje reúne mais de 9 milhões de participantes na América Latina.

As movimentações ajudaram a companhia a registrar cerca de 208 pedidos por minuto no Brasil no segundo trimestre deste ano.

"A Live é um movimento importante para completar nosso ecossistema de social commerce e fazer com que descoberta e compra aconteçam dentro da mesma plataforma. É uma experiência mais ao vivo, de conexão, de tirar dúvidas, trazer uma oferta e mostrar o produto de forma mais próxima. É parte da nossa visão de longo prazo", afirma.

O acesso à ferramenta será liberado gradualmente, segundo a executiva, e pode ser utilizado por vendedores, afiliados e criadores. Embora a expectativa com o formato seja alta, a empresa não informa o valor do investimento na solução, nem quantos consumidores pretende atingir com a novidade.

"Não posso abrir os números, mas temos uma visão bem ambiciosa sobre tudo o que envolve social commerce. Nossa meta está bem alinhada aos bilhões de dólares que valem esse mercado."

Rock in Rio como vitrine para o lançamento

O primeiro grande teste público do Mercado Livre Live acontecerá durante o Rock in Rio. Entre os dias 4 e 13, o Estúdio Mercado Livre Live by Play2Shop terá oito horas diárias de transmissões diretamente da Cidade do Rock, com participação de marcas parceiras, vendedores e celebridades.

Segundo Gerez, a empresa quer aproveitar o festival como ambiente em que consumo, cultura e influência já estão misturados.

"Acreditamos que momentos icônicos, em que a atenção e as conversas estão concentradas em torno de um assunto, são oportunidades para trazer uma novidade. E vimos no Rock in Rio uma boa oportunidade para fazer essa conexão do físico e o digital. É um contexto em que há toda uma conversa sobre o look para o festival, maquiagem, cabelo... É uma grande oportunidade para o varejo e para o e-commerce, além de permitir uma boa conexão com nossos usuários e potenciais audiências", avalia.

Uma das transmissões terá Jade Picon como apresentadora e estrela da campanha do Mercado Livre especial para o 9.9. Os produtos exibidos poderão ser comprados diretamente pelo aplicativo, inclusive por quem estiver no festival.

Mercado Livre terá estúdio especial para lives durante o Rock in Rio. (Divulgação)

Compra ao vivo, entrega no mesmo dia

Segundo a executiva, nos testes realizados com boa parte da base de vendedores do Mercado Livre em diferentes categorias, segmentos como beleza, casa e decoração foram destaque. Tecnologia, autopeças, alimentos e bebidas também aparecem entre os setores em que a empresa já observa casos de sucesso.

Para garantir que as compras acompanhem a velocidade característica das lives, o Mercado Livre pretende usar a própria estrutura logística. A expectativa é que a operação já existente, incluindo entregas no mesmo dia e aos finais de semana, consiga absorver a demanda inicial.

Ainda assim, Gerez afirma que a operação será acompanhada conforme o canal cresça:

"Já temos uma operação logística preparada para absorver o dinamismo das lives. Vamos acompanhar a evolução da demanda para fazer os ajustes necessários, como já fazemos em períodos de maior volume, como a Black Friday. É um trabalho a várias mãos para garantir a experiência do usuário, que para nós é inegociável", finaliza.