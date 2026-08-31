Marketing

Mercado Livre lança live shopping e transforma app em canal de compras ao vivo

Companhia aproveita o Rock in Rio para testar o formato com transmissões ao vivo direto da Cidade do Rock

Renata Gerez, diretora de social commerce Latam do Mercado Livre (Divulgação)

Renata Gerez, diretora de social commerce Latam do Mercado Livre (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09h06.

Priorizar nos meus resultados Google

O Mercado Livre começa a liberar nesta segunda-feira, 31, o Mercado Livre Live, ferramenta que leva transmissões ao vivo para dentro do aplicativo. A solução segue a tendência de live shopping, que permite ao usuário comprar os produtos apresentados durante uma live sem deixar a plataforma.

Em entrevista à EXAME, Renata Gerez, diretora de social commerce Latam do Mercado Livre, conta que, diferentemente de outros projetos lançados simultaneamente na América Latina, neste caso o lançamento começa pelo Brasil. Posteriormente, a novidade será levada a outros mercados da região.

O formato combina entretenimento, interação em tempo real e ofertas com senso de urgência para estimular a realização da compra naquele momento.

"A ferramenta vem como uma resposta para essa transformação na forma de comprar. As lives, hoje, funcionam quase como um boca a boca, mas com uma proporção maior por conta das redes sociais. Antes, você descobria um produto em uma conversa com um vizinho no elevador. Hoje, qualquer pessoa consegue indicar e ajudar o consumidor em uma descoberta e decisão de compra", destaca a executiva.

Evolução de estratégia

O avanço das lives shops no Brasil acompanha um movimento global. De acordo com a pesquisa Live Commerce Market (2026 - 2033), realizada pelo Grand View Research, a categoria movimentou US$ 172,9 bilhões em 2025. Para este ano, a projeção é que o live commerce cresça para US$ 230,3 bilhões.

A Ásia lidera o mercado, com quase 67% da receita. Embora a China seja o país com maior consumo do setor, Coreia do Sul, Tailândia e Indonésia registram um crescimento explosivo do modelo.

No Brasil, uma pesquisa da CNDL e do SPC, em parceria com a Offerwise, aponta que 31% dos consumidores afirmam já ter utilizado uma live como canal de compra.

Segundo Gerez, a aposta do Mercado Livre é uma extensão de uma estratégia que já vem sendo construída há mais de quatro anos. Em 2022, antes das transmissões ao vivo, a companhia liberou uma ferramenta de vídeos curtos dentro do aplicativo, além de ampliar o programa de afiliados e criadores, que hoje reúne mais de 9 milhões de participantes na América Latina.

As movimentações ajudaram a companhia a registrar cerca de 208 pedidos por minuto no Brasil no segundo trimestre deste ano.

"A Live é um movimento importante para completar nosso ecossistema de social commerce e fazer com que descoberta e compra aconteçam dentro da mesma plataforma. É uma experiência mais ao vivo, de conexão, de tirar dúvidas, trazer uma oferta e mostrar o produto de forma mais próxima. É parte da nossa visão de longo prazo", afirma.

O acesso à ferramenta será liberado gradualmente, segundo a executiva, e pode ser utilizado por vendedores, afiliados e criadores. Embora a expectativa com o formato seja alta, a empresa não informa o valor do investimento na solução, nem quantos consumidores pretende atingir com a novidade.

"Não posso abrir os números, mas temos uma visão bem ambiciosa sobre tudo o que envolve social commerce. Nossa meta está bem alinhada aos bilhões de dólares que valem esse mercado."

Rock in Rio como vitrine para o lançamento

O primeiro grande teste público do Mercado Livre Live acontecerá durante o Rock in Rio. Entre os dias 4 e 13, o Estúdio Mercado Livre Live by Play2Shop terá oito horas diárias de transmissões diretamente da Cidade do Rock, com participação de marcas parceiras, vendedores e celebridades.

Segundo Gerez, a empresa quer aproveitar o festival como ambiente em que consumo, cultura e influência já estão misturados.

"Acreditamos que momentos icônicos, em que a atenção e as conversas estão concentradas em torno de um assunto, são oportunidades para trazer uma novidade. E vimos no Rock in Rio uma boa oportunidade para fazer essa conexão do físico e o digital. É um contexto em que há toda uma conversa sobre o look para o festival, maquiagem, cabelo... É uma grande oportunidade para o varejo e para o e-commerce, além de permitir uma boa conexão com nossos usuários e potenciais audiências", avalia.

Uma das transmissões terá Jade Picon como apresentadora e estrela da campanha do Mercado Livre especial para o 9.9. Os produtos exibidos poderão ser comprados diretamente pelo aplicativo, inclusive por quem estiver no festival.

Mercado Livre terá estúdio especial para lives durante o Rock in Rio. (Divulgação)

Compra ao vivo, entrega no mesmo dia

Segundo a executiva, nos testes realizados com boa parte da base de vendedores do Mercado Livre em diferentes categorias, segmentos como beleza, casa e decoração foram destaque. Tecnologia, autopeças, alimentos e bebidas também aparecem entre os setores em que a empresa já observa casos de sucesso.

Para garantir que as compras acompanhem a velocidade característica das lives, o Mercado Livre pretende usar a própria estrutura logística. A expectativa é que a operação já existente, incluindo entregas no mesmo dia e aos finais de semana, consiga absorver a demanda inicial.

Ainda assim, Gerez afirma que a operação será acompanhada conforme o canal cresça:

"Já temos uma operação logística preparada para absorver o dinamismo das lives. Vamos acompanhar a evolução da demanda para fazer os ajustes necessários, como já fazemos em períodos de maior volume, como a Black Friday. É um trabalho a várias mãos para garantir a experiência do usuário, que para nós é inegociável", finaliza.

Acompanhe tudo sobre:Mercado LivreSocial commerceExclusivoRock in Rioestrategias-de-marketing
Próximo

Mais de Marketing

Itaim Bibi lidera ranking de bairros que mais pedem café por delivery em São Paulo

Insider conquista mulheres e adapta produtos, comunicação e canais de venda

Por que propósito não é filantropia, mas uma forma de construir valor

Da criatividade à decisão de mídia: por que Organic to Paid está mudando o planejamento das marcas

Mais na Exame

Exame IN

Bready capta com EqSeed para crescer na onda dos alimentos funcionais

Brasil

Brasil precisa transformar acesso em aprendizagem, diz especialista sobre Pisa

Tecnologia

iPhone dobrável de R$ 21,9 mil custa um ano de salário mínimo no Brasil

Esporte

Quem são os oito estreantes da convocação de Carlo Ancelotti? Veja a lista completa