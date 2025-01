Netflix: todos os documentários que serão lançados em 2025

Na última quarta-feira, 29, a Netflix apresentou à imprensa mundial as próximas estreias do ano em filmes, séries, documentários e transmissões esportivas — essas últimas, motivo principal do sucesso nos números da companhia.

Será um ano forte para documentários, especialmente os brasileiros.

Produções como “Baila, Vini!”, sobre a trajetória de Vinícius Júnior no futebol e o combate ao racismo, “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, que caminha pela carreira da cantora brasileira, e “Congonhas - Tragédia Anunciada” que relembra o acidente do voo de 2007 que matou 199 pessoas, são os destaques.

Entre os internacionais, são destaques “Desaparecidas: Caça ao Assassino de Long Island”, sobre o serial killer que matou várias jovens trabalhadoras sexuais em Nova York e Long Island e foi preso somente em 2023, “Ponto de Virada: A Guerra do Vietnã” e “Procurados - EUA: Osama Bin Laden”, sobre um dos maiores terroristas que já existiu no planeta.

Veja abaixo a lista completa de documentários que chegam à plataforma de streaming em 2025:

Quais documentários chegam à Netflix em 2025?

Nacionais

Baila, Vini! | Documentário | 2025

Congonhas - Tragédia Anunciada | Documentário | 2025

Larissa: O Outro Lado de Anitta | Documentário | 2025

Internacionais