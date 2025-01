Netflix fecha 2024 com recorde de assinantes e receita acima do esperado, puxada por 'Round 6'

2024 foi um ano espetacular para a Netflix. O que se comprova com os números do quarto trimestre, divulgados nesta terça-feira, 21. O lucro líquido chegou a US$ 1,87 bilhão.

A plataforma de streaming atingiu o número histórico de 301,6 milhões de assinantes, aumento de 18,9 milhões de um trimestre para outro, que representa crescimento de 15,9%. O número é quase o dobro do previsto entre os analistas.

No pós-mercado de Nova York, a divulgação animou investidores, com as ações da companhia subindo 14,30%, para US$ 994.

Caso o patamar de negociação do papel se mantenha para as negociações da próxima quarta-feira, 22, o resultado marcaria uma nova alta histórica.

O resultado mais alto obtido até agora foi US$ 936,56, em dezembro do ano passado, após a fala do co-presidente executivo da Netflix, Ted Sarandos, que detalhou novos investimentos em publicidade e recursos para melhorar as transmissões ao vivo em 2025.

Esportes ao vivo e 'Round 6'

O bom resultado vem puxado sobretudo pelas transmissões esportivas ao vivo, tanto da NFL quanto da luta entre Mike Tyson e Jake Paul, e pela segunda temporada de "Round 6".

A audiência cativa se refletiu na receita, de US$ 10,247 bilhões, 12,5% acima do quarto trimestre de 2024 e acima do esperado pelo consenso dos analistas de Wall Street. O consenso era de US$ 10,12 bilhões. A cifra também foi o maior ganho desde o final de 2021.

O lucro operacional foi de US$ 2,273 bilhões, com margem operacional de 22,2%.

A Netflix projeta receita de US$ 10,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025, com crescimento de 11,2%.

Os últimos três meses da empresa foram produtivos no que tange alcance de conteúdo. A luta de Jake Paul e Mike Tyson foi vista por mais de 108 milhões de pessoas ao vivo em todo o mundo. Os dois jogos da National Football League (NFL), cada um, tiveram uma média de 30 milhões de espectadores. A segunda temporada de "Round 6" se tornou o segundo conteúdo mais assistido em língua não-inglesa da plataforma, com mais 126,2 milhões de visualizações em 11 dias.

Para o ano, a Netflix a projeta receita de até US$ 44,5 bilhões, crescimento de 14% em relação ao ano encerrado, com margem operacional de 29%. Segundo a Yahoo Finanças, a empresa atingiu valor de mercado de US$ 371,7 bilhões.

Preço da assinatura vai subir nos EUA

A receita inflada da Netflix para o próximo trimestre fiscal da Netflix deve se alimentar dos novos aumentos no preço da assinatura nos EUA, Canadá, Portugal e Argentina. O plano mais popular dos EUA subirá para US$ 17,99 por mês, um aumento de US$ 2,50.

No Brasil ainda não há anúncios sobre um novo aumento no valor das assinaturas. O último registrado foi em maio de 2024, variação de 12,5% em relação ao preço anterior.

Recorde de assinantes e liderança no mercado

Antes do resultado divulgado nesta terça-feira, 21, o recorde anterior da empresa em número de assinantes de um trimestre para outro foi de 15 milhões e aconteceu no primeiro trimestre de 2020 — impulsionado pelo início da pandemia.

Este é o último demonstrativo de resultados no qual a Netflix divulgará o número de assinantes. Em abril do ano passado, o CEO da empresa enviou um comunicado oficial à imprensa no qual afirmava que, a partir de 2025, daria ênfase à receita, margem operacional, métricas de audiência e engajamento. Somente novos "marcos" de assinantes serão divulgados, eventualmente, aos acionistas.

Com o resultado, a companhia segue como líder no mercado, se comparada aos demais concorrentes. O Disney+, segundo colocado na guerra dos streamings, teve lucro de US$ 253 milhões no último trimestre divulgado, o primeiro bom resultado, que começou a reverter o prejuízo de US$ 420 milhões do mesmo período no ano anterior.

2025 com altas expectativas

Em reunião com os acionistas, segundo a Bloomberg, a empresa disse que as vendas crescerão mais rápido do que o previsto em 2025. Isso explica a projeção de lucro operacional para o primeiro trimestre deste ano, prevista para atingir US$ 2,94 bilhões — um aumento de 28,2%.

A estreia de novas temporadas de séries aguardadas e bem-sucedidas na plataforma deve aumentar preço dos papéis em 2025. Neste ano, chegam ao streaming a última temporada de “Stranger Things”, a segunda de “Wandinha”, a quinta de “Emily em Paris” e a terceira de “O Agente Noturno”, “Ginny & Georgia” e “Round 6”. A partir de janeiro, a Netflix também passou a transmitir semanalmente e ao vivo a "WWE Raw" nos Estados Unidos.