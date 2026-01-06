Pop

Sua TV vai perder acesso à Netflix em 2026? Confira

Atualização técnica do aplicativo deve atingir aparelhos com sistema operacional antigo

Netflix: TVs antigas vão perder acesso à Netflix em 2026 (Imagem gerada por IA/Freepik)

Netflix: TVs antigas vão perder acesso à Netflix em 2026 (Imagem gerada por IA/Freepik)

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20h10.

A Netflix anunciou que ao longo de 2026 uma atualização do aplicativo pode tornar várias smart TVs antigas incapazes de acessar a plataforma de streaming, afetando diretamente usuários que dependem do app integrado em seus televisores mais antigos.

A decisão faz parte de uma estratégia da empresa para padronizar a experiência em dispositivos que atendam aos requisitos técnicos e de software necessários para rodar versões mais recentes do serviço.

A medida afetará principalmente aparelhos lançados em meados da década de 2010 ou antes, que dificilmente receberão suporte técnico ou atualizações de sistema operacional suficientes para manter a Netflix funcionando após as mudanças previstas.

Em muitos casos, usuários podem receber mensagens de erro indicando que a Netflix não está mais disponível naquele dispositivo, mesmo que a assinatura continue válida.

Veja em quais televisores o aplicativo da Netflix vai sua operação normalmente:

Samsung

Aparelhos produzidos a partir de 2019.

TCL

Aparelhos produzidos a partir de 2014.

LG

Aparelhos produzidos a partir de 2017.

Sony

Aparelhos produzidos a partir de 2018.

Panasonic

Aparelhos produzidos a partir de 2019.

