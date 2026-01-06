Sua TV vai perder acesso à Netflix em 2026? Confira

Netflix: TVs antigas vão perder acesso à Netflix em 2026 (Imagem gerada por IA/Freepik)
Redação Exame
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20h10.
A Netflix anunciou que ao longo de 2026 uma atualização do aplicativo pode tornar várias smart TVs antigas incapazes de acessar a plataforma de streaming, afetando diretamente usuários que dependem do app integrado em seus televisores mais antigos.
A decisão faz parte de uma estratégia da empresa para padronizar a experiência em dispositivos que atendam aos requisitos técnicos e de software necessários para rodar versões mais recentes do serviço.
A medida afetará principalmente aparelhos lançados em meados da década de 2010 ou antes, que dificilmente receberão suporte técnico ou atualizações de sistema operacional suficientes para manter a Netflix funcionando após as mudanças previstas.
Em muitos casos, usuários podem receber mensagens de erro indicando que a Netflix não está mais disponível naquele dispositivo, mesmo que a assinatura continue válida.
Veja em quais televisores o aplicativo da Netflix vai sua operação normalmente:
Aparelhos produzidos a partir de 2019.
Aparelhos produzidos a partir de 2014.
Aparelhos produzidos a partir de 2017.
Aparelhos produzidos a partir de 2018.
Aparelhos produzidos a partir de 2019.