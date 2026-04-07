Netflix lançará especial de 'One Piece' em Lego; confira o trailer

Menos de um mês após a estreia da segunda temporada da série live action de "One Piece" na Netflix, os fãs da saga podem contar com mais lançamentos ainda este ano. O icônico mangá de Eiichiro Oda terá uma nova adaptação, dessa vez em Lego.

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 7, o especial animado "Lego One Piece", uma releitura em duas partes dos eventos das temporadas 1 e 2 da saga pirata que estreia ainda em 2026.

Confira o trailer

Quando estreia 'Lego One Piece'?

A estreia do especial está marcada para 29 de setembro.

Sobre o que será 'Lego One Piece'?

De acordo com a Netflix, o especial em Lego acompanha Usopp, "o narrador mais confiável e imprevisível dos Chapéus de Palha", enquanto ele conta ao recruta mais novo Tony Tony Chopper, as aventuras épicas do grupo pelo East Blue e pela lendária Grand Line.

Parceria com o Grupo Lego

O projeto é produzido em parceria com o Grupo Lego, a editora japonesa Shueisha e o estúdio de animação Atomic Cartoons, de Vancouver, responsável por "Homem-Aranha e Seus Amigos Incríveis" da Marvel.

Eiichiro Oda, também é produtor executivo ao lado de Jill Wilfert, Keith Malone e Lars Danielsen pela LEGO, e Marty Adelstein e Becky Clements pela Tomorrow Studios.