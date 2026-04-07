Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Netflix lançará especial de 'One Piece' em Lego; confira o trailer

Menos de um mês após a estreia da segunda temporada da série live action de 'One Piece', os fãs da saga podem contar com mais lançamentos ainda este ano

'Lego One Piece': especial animado estreia em setembro de 2026 (Netflix/ Divulgação)

'Lego One Piece': especial animado estreia em setembro de 2026 (Netflix/ Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 16h26.

Menos de um mês após a estreia da segunda temporada da série live action de "One Piece" na Netflix, os fãs da saga podem contar com mais lançamentos ainda este ano. O icônico mangá de Eiichiro Oda terá uma nova adaptação, dessa vez em Lego.

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 7, o especial animado "Lego One Piece", uma releitura em duas partes dos eventos das temporadas 1 e 2 da saga pirata que estreia ainda em 2026.

Confira o trailer

yt thumbnail

Quando estreia 'Lego One Piece'?

A estreia do especial está marcada para 29 de setembro.

Sobre o que será 'Lego One Piece'?

De acordo com a Netflix, o especial em Lego acompanha Usopp, "o narrador mais confiável e imprevisível dos Chapéus de Palha", enquanto ele conta ao recruta mais novo Tony Tony Chopper, as aventuras épicas do grupo pelo East Blue e pela lendária Grand Line.

Parceria com o Grupo Lego

O projeto é produzido em parceria com o Grupo Lego, a editora japonesa Shueisha e o estúdio de animação Atomic Cartoons, de Vancouver, responsável por "Homem-Aranha e Seus Amigos Incríveis" da Marvel.

Eiichiro Oda, também é produtor executivo ao lado de Jill Wilfert, Keith Malone e Lars Danielsen pela LEGO, e Marty Adelstein e Becky Clements pela Tomorrow Studios.

Acompanhe tudo sobre:Netflix

Mais de Pop

Maior youtuber do mundo tem equipe gigante, mas ainda trabalha 15h por dia

BBB 26: enquete parcial mostra quem vai sair do reality hoje

BBB 26: enquete atualizada mostra quem vai sair hoje no paredão

Ye barrado? Show do Kanye West no Reino Unido desperta polêmicas

Mais na Exame

Mercados

CEO do Fleury sobre Oncoclínicas: 'olhamos, sim, como eventual oportunidade'

Mundo

Conselho de Segurança da ONU rejeita proposta sobre reabertura do Estreito de Ormuz

Ciência

China bate recorde ao perfurar mais de 3.400 metros no gelo da Antártida

ESG

China ergue usina solar no teto do mundo em meio à crise energética global