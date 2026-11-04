Goleiro se manifesta pela primeira vez após morte de Jesús de Miguel: 'Dor enorme'

O goleiro Jesús Owono, do Andorra, se manifestou pela primeira vez após a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 4 de novembro, pelo clube, o jogador afirmou estar vivendo os dias mais difíceis de sua vida e expressou pesar pela perda do adversário, com quem se chocou durante uma partida da segunda divisão espanhola.

“Estes estão sendo os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar as palavras e é muito difícil assimilar qualquer coisa do que aconteceu. Sinto uma dor enorme pela perda de Jesús. Penso nele, em sua família e em todas as pessoas que gostavam dele”, declarou o goleiro.

Na sequência, Owono afirmou que está ciente de que ainda haverá questões a serem esclarecidas sobre o episódio e disse que enfrentará o que vier com respeito. “No entanto, neste momento, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa a não ser em Jesús e na dor que estamos vivendo. Descanse em paz, Jesús”, completou.

Como aconteceu o choque entre Jesús Owono e Jesús de Miguel?

A colisão ocorreu na segunda-feira, 2 de novembro, durante a partida entre Andorra e Tenerife, válida pela 12ª rodada da segunda divisão espanhola. Nos minutos finais do confronto, De Miguel disputou uma bola e Owono saiu do gol para tentar afastá-la. Os dois se chocaram, e o atacante recebeu um forte impacto na região do peito.

De Miguel caiu no gramado e precisou de atendimento médico imediato. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado ainda no estádio. Em seguida, foi levado de ambulância ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O primeiro boletim médico informou que o atacante estava em condição estável dentro da gravidade. Na madrugada de terça-feira, 3 de novembro, porém, houve uma piora neurológica. Horas depois, o Tenerife confirmou a morte do jogador, aos 30 anos.

Goleiro recebeu ataques nas redes sociais

Após a morte de De Miguel, Owono também foi alvo de ofensas nas redes sociais. Segundo a Reuters, o goleiro desativou sua conta no Instagram depois de receber mensagens que o acusavam de ser responsável pela morte do atacante.

O zagueiro Lautaro Spatz, companheiro de equipe do goleiro no Andorra, saiu em defesa do jogador. Em publicação nas redes sociais, afirmou que Owono estava profundamente abalado e que jamais teria a intenção de machucar alguém.

A Polícia Nacional da Espanha abriu uma investigação de rotina sobre a morte de De Miguel. O procedimento busca apurar as circunstâncias do episódio. Até o momento, não há conclusão sobre eventual responsabilidade criminal do goleiro.