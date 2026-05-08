'Citadel', 'Tetra' e 'Demolidor': o que assistir no streaming no fim de semana?

O segundo fim de semana de maio de 2026 chega com opções de peso para quem quer atualizar a lista de filmes e séries no streaming.

O grande destaque fica para o Disney+, que conclui a segunda temporada de Demolidor: Renascido e coloca Matt Murdock em um embate decisivo contra Wilson Fisk. No Prime Video, a espionagem volta ao centro das atenções com a segunda temporada de Citadel, enquanto a HBO Max encerra o primeiro ano da série Rooster.

Para quem busca histórias com teor mais humano e documental, a Netflix aposta em Tetra - Acreditar de Novo, focado na superação por meio do esporte, e a Mubi traz a elegância italiana com A Graça, de Paolo Sorrentino.

Separamos seis filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira: