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'Citadel', 'Tetra' e 'Demolidor': o que assistir no streaming no fim de semana?

Encerramento da temporada de "Demolidor: Renascido", a volta de "Citadel" e o drama nacional "Tetra" são os destaques para maratonar

Um momento contemplativo do filme "A Graça", capturando o protagonista idoso cercado por uma vida de papelada e conhecimento em um ambiente de biblioteca clássica. (Divulgação)

Um momento contemplativo do filme "A Graça", capturando o protagonista idoso cercado por uma vida de papelada e conhecimento em um ambiente de biblioteca clássica. (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06h23.

O segundo fim de semana de maio de 2026 chega com opções de peso para quem quer atualizar a lista de filmes e séries no streaming.

O grande destaque fica para o Disney+, que conclui a segunda temporada de Demolidor: Renascido e coloca Matt Murdock em um embate decisivo contra Wilson Fisk. No Prime Video, a espionagem volta ao centro das atenções com a segunda temporada de Citadel, enquanto a HBO Max encerra o primeiro ano da série Rooster.

Para quem busca histórias com teor mais humano e documental, a Netflix aposta em Tetra - Acreditar de Novo, focado na superação por meio do esporte, e a Mubi traz a elegância italiana com A Graça, de Paolo Sorrentino.

Separamos seis filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

 

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