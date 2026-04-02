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Netflix divulga trailer de documentário sobre Ronaldinho Gaúcho

Série documental sobre a história do craque chega ao streaming em abril

Ronaldinho Gaúcho: veja tudo que sabemos sobre o documentário do ídolo do futebol brasileiro (ose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)

Ronaldinho Gaúcho: veja tudo que sabemos sobre o documentário do ídolo do futebol brasileiro (ose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de abril de 2026 às 14h01.

Última atualização em 2 de abril de 2026 às 15h15.

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A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 2, o primeiro trailer de "Ronaldinho Gaúcho", série documental sobre o craque de futebol.

O trailer mostra trechos de depoimentos do atleta, de familiares e de amigos sobre a trajetória de Ronaldinho. A série vai abordar tanto os momentos bons história do jogador, como quando foi revelado no Grêmio, seu tempo no Barcelona e a Copa do Mundo de 2002, quanto aspectos polêmicos, incluindo sua prisão em 2020 no Paraguai.

Segundo a plataforma, a série reúne imagens exclusivas e depoimentos de personalidades como Lionel Messi, Neymar Jr, Roberto Carlos, Felipão e Galvão Bueno

Veja o trailer:

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Quando a série estreia?

A produção terá três episódios e estreia em 16 de abril.

Relembre a trajetória do craque

Ronaldinho Gaúcho foi eleito melhor jogador do mundo em duas temporadas, 2005 e 2006, período em que teve passagem histórica pelo Barcelona.

Durante a carreira, também atuou por clubes como Grêmio, Paris Saint-Germain, Milan, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense.

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