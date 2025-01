Showman do futebol: Ronaldinho Gaúcho, agora, vai desfilar em bloco de Carnaval

Desde que encerrou a carreira em 2015, quando passou de forma meteórica pelo Fluminense, que Ronaldinho Gaúcho se tornou um verdadeiro showman do futebol. Craque do Paris Saint Germain, do Barcelona e do Milan, foi campeão da Copa com o Brasil, em 2002, e eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, em 2004 e 2005. Após o fim da carreira, colocou na cabeça que ganharia a vida desfilando sua imagem pelo mundo; seja ainda dentro dos campos ou como garoto-propaganda. Ou até mesmo embaixador.

Presença no Carnaval de Salvador

Nesta semana, foi anunciado mais um 'rolê aleatório' do craque, que estará no Carnaval de Salvador, na Bahia, desfilando em um dos principais blocos, o Broder Loopi. O anúncio foi feito por redes sociais, e as vendas do abadá já estão disponíveis no site do Broder Loopi, pelo valor de R$ 250.

Outra iniciativa do craque, que vai ser oficialmente lançada no próximo dia 26, por meio de uma Live, se chama Manual do Bruxo, um ecossistema inédito de ensino criado por Ronaldinho Gaúcho, que visa promover a capacitação tática e técnica de jovens atletas, além de oportunizá-los por meio de seletivas que ocorrerão em várias capitais do Brasil. O projeto é feito em parceria com as empresas Growth Venture, Fama Licenciamentos e Assis Moreira Group.

“Ronaldinho Gaúcho marcou a história do esporte mundial e encantou o mundo com o seu talento. Agora ele irá compartilhar a sua magia, com uma riqueza inédita de detalhes em um material de extrema qualidade, que é profundo, mas também é leve e divertido. O Manual do Bruxo chega para ser um ecossistema de formação de novos talentos para o futebol mundial”, afirma Sérgio Estevam Jr., presidente executivo da Growth Venture, empresa responsável pelo projeto.

"Disponível em vários países, o Manual do Bruxo vai revolucionar a descoberta de talentos com um ecossistema inovador, estabelecendo um marco no conceito de Digital Brand Licensing. Com o endosso de Ronaldinho Gaúcho, o projeto conectará milhões de pessoas e permitirá que talentos revelem seu potencial", afirma Fabiano Veronezi, CEO da Fama Licenciamentos e mentor do Manual do Bruxo.

Carisma e marketing esportivo: um legado que transcende o futebol

Antes disso, em 2016, por exemplo, ainda em um período recente de aposentadoria, ele foi o centro das atenções de um amistoso realizado nos Estados Unidos entre o Las Vegas e o Miami United, time que havia acabado de contratar Adriano Imperador. Alguns meses depois, naquele mesmo ano, viajou até o Peru para participar de outro amistoso, desta vez pelo modesto Cienciano, time da segunda divisão do país.

De acordo com notícias da época, Ronaldinho recebia cerca de US$ 200 mil dólares (R$ 735 mil) por essas exibições; estima-se que, agora, os valores se multiplicaram.

"Ronaldinho Gaúcho é um dos maiores talentos que o mundo produziu, e ainda por cima, possui um carisma fora do comum. Sua técnica tem um DNA único, que será referência para futuros atletas por muitas décadas. Ele foi um grande atleta e hoje é uma imagem muito forte, que por onde passa é reconhecido em todos os seis continentes", analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Mas não era só dentro das quatro linhas que Ronaldinho desfilava seu talento. Naquele mesmo ano, o ex-jogador participou de um reality show de futebol nos Emirados Árabes Unidos; na ocasião, atuou como ator e se disfarçou de segurança para enganar os garotos que participavam do programa, com a finalidade de encontrar um craque local.

“Ronaldinho Gaúcho é a personificação do carisma e da irreverência no futebol. Sua habilidade única em campo, aliada ao sorriso constante, conquistou corações no Brasil e ao redor do mundo. Mesmo enfrentando polêmicas ao longo de sua carreira, sua genialidade e simpatia mantiveram sua admiração intacta. Hoje, ele continua a surpreender com aparições inesperadas e parcerias de sucesso, demonstrando que seu magnetismo transcende o esporte e encanta públicos diversos", aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

No mesmo período, também participou de festas e eventos nos Emirados Árabes, e aproveitou para lançar alguns produtos licenciados, entre eles uma mini scooter, que na época virou febre mundial, pelo preço de R$ 2.800.

"Não bastasse seu enorme talento, que todos valorizam e respeitam; e que gerou idolatria; fora de campo ele demonstra uma simpatia também rara, e isso é o que gera encanto. Já a prisão dele, talvez por não envolver assédio, abuso ou agressão de outro, foi relevada em todo o mundo, e se os jogos que ele disputou encarcerado, com outros presos, fossem transmitidos, teriam audiência maior do que quase todos os torneios oficiais de clubes do mundo. Provavelmente, só os jogos finais da Champions League teriam mais pessoas os assistindo. Ronaldinho é uma autêntica personificação do entretenimento. Ele esteve por pouco tempo acima de todos, mas quando esteve, foi incomparável", aponta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Passados quase dez anos, a intensidade na participação de jogos e eventos é a mesma - ou até maior. Somente em 2024, ele desfilou na semana de moda em Paris, participou do programa 'No Limite', na Turquia, teve uma participação no International Summit Awards, virou acionista de um time dos EUA, o Greenville Triumph, tocou o sino da Bolsa de Nova York e se tornou embaixador de Miami para Copa do Mundo de 2026, além de ter sido convidado pelo governo do Azerbaijão para uma conferência do clima na região.

Nos últimos anos, chegou a estrelar um filme de luta com Mike Tyson e Van Damme, se vestiu como personagem de ‘Star Wars’, sem contar infindável quantidade de participações em partidas pelas Américas, Ásia e Arábia.

"Ronaldinho Gaúcho trata-se dos raros casos em que mesmo acontecendo fatos que não agregam a imagem dele como, por exemplo, ter ficado meses preso no Paraguai, a imagem não se desgasta como ocorreria com qualquer outra personalidade. É importante mencionar que sim, ele possui uma demanda grande para a presença em eventos e publicidade, mas em algumas empresas mais cautelosas com a marca, certamente o nome dele não entra em pauta", afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.