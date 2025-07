Os filhos de Neymar levariam 167 anos para gastar toda a sua fortuna; veja valores

A fortuna de Neymar, estimada em cerca de US$ 1,01 bilhão (aproximadamente R$ 6,1 bilhões na cotação atual), segundo o portal Sportico é tão impressionante que, se seus quatro filhos gastassem R$ 25 mil por dia cada uma — totalizando R$ 100 mil diários —, levariam cerca de 167 anos para gastar todo esse patrimônio.

O jogador começou sua trajetória profissional no time do Santos, local onde rapidamente se destacou, e conquistou títulos como a Copa Libertadores de 2011 e três Campeonatos Paulistas.

Em 2013, ele foi transferido para o Barcelona, por uma quantia de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 789 milhões na cotação atual). No time catalão, Neymar acumulou grandes conquistas, como a Liga dos Campeões da UEFA em 2015, além de duas La Ligas e três Copas do Rei.

A transferência histórica para o PSG e o impacto financeiro

Em 2017, Neymar realizou a transferência mais cara da história do futebol ao ser vendido do Barcelona para o Paris Saint-Germain por €222 milhões.

No ano de 2023, ele mudou-se para o Al Hilal, na Arábia Saudita e firmou um contrato com salário anual estimado em US$ 100 milhões.

Fontes de riqueza além do futebol

Além dos salários astronômicos recebidos de seus clubes, a fortuna de Neymar é também impulsionada por contratos publicitários com marcas como Puma, Red Bull, Gillette e Beats.

O jogador também realiza investimentos em negócios próprios e tem imóveis de luxo tanto no Brasil quanto no exterior. Sua presença nas redes sociais, com mais de 200 milhões de seguidores, o coloca como um dos maiores fenômenos de marketing esportivo da atualidade.

Recordes e títulos

Em sua carreira, Neymar ultrapassou a marca de 430 gols, se tornando o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira com 79 gols.

Entre seus principais títulos, estão o ouro olímpico em 2016, a Copa das Confederações de 2013 e diversos campeonatos nacionais e internacionais, incluindo a Copa Libertadores e a Champions League. Sua trajetória se solidifica como uma das mais exitosas do futebol mundial.