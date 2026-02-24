Cabana da série 'Heated Rivalry' agora pode ser alugada no Airbnb

Para os fãs de “Heated Rivalry - Rivalidade Ardente” que sonham em passar o verão na cabana de Shane Hollander, há uma novidade: a casa onde foram gravadas as cenas do último episódio agora pode ser alugada no Airbnb.

A cabana que marcou o desfecho da temporada estará disponível para reservas a partir de 3 de março. O local ficou conhecido por abrigar uma das cenas mais comentadas da série e por ser cenário de uma das frases mais lembradas pelo público.

Batizada de Barlochan Cottage, a propriedade tem seis quartos e está localizada na região de Torrance, no Canadá.

Como é a cabana

A propriedade tem uma faixa de areia com entrada rasa na água, um trecho de pedras à beira do lago e áreas externas posicionadas para aproveitar o pôr do sol. Também há diferentes espaços ao ar livre para relaxar, fazer refeições e aproveitar noites ao redor da fogueira.

Por dentro, a casa tem ambientes integrados e pé-direito alto. A cozinha conta com ilha central, há sala de jantar para oito pessoas, duas lareiras, uma sala envidraçada, espaço de convivência com poltronas de cinema e TV e também uma área de exercícios.

Ao todo, são três quartos com camas queen e três banheiros. A hospedagem inclui ainda caiaques, canoas e acesso de barco aos três principais lagos da região, sendo indicada para grupos ou famílias que buscam conforto e privacidade.

Veja o anúncio no Airbnb.

A importância da cabana para a série

Na trama, a cabana se torna um dos principais cenários emocionais da série, especialmente no desfecho da primeira temporada. É ali que Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie) se refugiam para discutir o futuro do relacionamento longe da pressão do hóquei e da exposição pública.

Embora a produção apresente o local como o refúgio de verão de Shane perto de Montreal, as filmagens ocorreram em Muskoka, na província de Ontário.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por HBO Max Brasil (@hbomaxbrasil)

Fenômeno de público

Fenômeno nos Estados Unidos, a série acumulava, até 9 de fevereiro, média de 10,6 milhões de espectadores por episódio no país, segundo a Warner Bros. Discovery. O final superou em mais de 300% os números da semana de estreia.

No Brasil, os três últimos episódios da primeira temporada chegaram ao HBO Max na sexta-feira, 20 de fevereiro.

A segunda temporada já foi confirmada e será baseada em “The Long Game”, sexto livro da série literária “Game Changers”, de Rachel Reid.

Ainda não há data oficial de estreia, mas o criador Jacob Tierney afirmou que os novos episódios não devem chegar antes de 2027.