Trump exige que Netflix afaste ex-membro do governo Obama do conselho

O presidente americano Donald Trump pediu que a Netflix demitisse Susan Rice do board da companhia, ou "arque com as consequências".

“A Netflix deveria demitir a racista e obcecada por Trump Susan Rice, IMEDIATAMENTE, ou pagar as consequências. Ela não tem talento nem habilidades — é puramente uma operadora política!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social no sábado, repostando uma publicação que o incentivava a "matar a fusão Netflix-Warner Bros.".

O comentário de Trump acontece depois de Susan Rice afirmar que os democratas tomariam medidas contra empresas que "se ajoelham" diante do presidente.

A postagem também marca um retorno à disputa entre Netflix e Paramount Skydance para adquirir a Warner Bros Discovery, o lendário estúdio de Hollywood, depois de o presidente republicano ter dito anteriormente que ficaria de fora da negociação.

Ambas as aquisições propostas precisariam ser aprovadas por reguladores federais.

Quem é Susan Rice

Rice, foi conselheira de segurança nacional do ex-presidente Barack Obama e embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Na última quinta-feira, ela afirmou no podcast do ex-procurador federal do Distrito Sul de Nova York, Preet Bharara, que empresas, organizações de notícias e escritórios de advocacia que atenderam às exigências de lealdade de Trump agora percebem que suas ações foram impopulares.

Ela também integrou o Conselho de Política Doméstica do ex-presidente Joe Biden.

Ela previu que os democratas adotariam “uma agenda de responsabilização” e disse que as empresas deveriam “preservar seus documentos” e “estar preparadas para intimações”.

“Eles serão responsabilizados” se os democratas voltarem ao poder, disse ela. “Se acham que os democratas vão jogar pelas regras antigas, estão muito enganados”, acrescentou Rice, que fez parte do conselho da Netflix de 2018 a 2020 e foi reconduzida em 2023, após deixar o governo Biden.

Procurada, a Netflix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Com Agência O Globo)