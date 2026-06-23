Tribunal encerra disputa sobre herança de Liam Payne; veja com quem ficou a fortuna

A Justiça britânica definiu o destino da fortuna deixada por Liam Payne. Segundo documentos judiciais divulgados recentemente, o único filho do cantor, Bear Grey Payne, de 9 anos, será o beneficiário exclusivo do patrimônio milionário do artista.

O ex-integrante da One Direction morreu em outubro de 2024, aos 31 anos, após uma queda em um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Como não deixou testamento, surgiram dúvidas sobre quem herdaria seus bens e investimentos.

Filho será o único herdeiro

De acordo com a decisão judicial, Bear receberá integralmente a herança deixada pelo pai. O patrimônio é estimado em cerca de 22 milhões de libras esterlinas, valor equivalente a aproximadamente US$ 41 milhões, segundo documentos do processo sucessório.

A legislação britânica prevê que, na ausência de testamento e de um cônjuge legalmente reconhecido, os bens sejam destinados aos descendentes diretos. Dessa forma, o menino foi reconhecido como o único beneficiário da fortuna do cantor.

Patrimônio ficará sob administração

Como Bear ainda é menor de idade, a maior parte do dinheiro permanecerá protegida em um fundo fiduciário até que ele complete 18 anos. Entretanto, parte dos recursos poderá ser utilizada desde já para atender às necessidades do garoto.

A administração da herança ficará sob responsabilidade da cantora Cheryl, mãe do menino, e do advogado Richard Bray, que foram designados para cuidar dos bens e garantir que os recursos sejam utilizados em benefício do herdeiro.

Legado construído ao longo da carreira

Liam Payne alcançou fama mundial ao integrar o One Direction. Ao lado de Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, tornou-se um dos artistas mais populares da década de 2010, acumulando sucessos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Drag Me Down".

Post feito pelo perfil da One Direction sobre a morte de Liam Payne, em 2024 (Reprodução/Instagram)

Após o hiato do grupo, anunciado em 2016, Payne investiu na carreira solo. Ao longo dos anos, construiu um patrimônio significativo por meio de direitos autorais, contratos publicitários, investimentos e propriedades imobiliárias.