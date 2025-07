Nem a familia real escapa da 'demissão': Netflix cancela contrato com Meghan e Harry; entenda

A Netflix encerrou a parceria com os duques de Sussex, Príncipe Harry e Meghan Markle, e anunciou que não renovará o contrato de US$ 100 milhões para eventuais séries e filmes sobre o casal em 2025.

A decisão ocorre após a produção de cinco projetos, feitos desde 2020, com destaque para a docuserie "Meghan and Harry", que detalha a saída do casal da vida real, em 2022. Embora o contrato não seja renovado, fontes afirmam que isso não significa que a Netflix não trabalhará mais com o casal no futuro.

Até o momento, o único show ainda em andamento sob o acordo é "With Love, Meghan", uma série de lifstyle que teve a segunda temporada já filmada e será lançada no segundo semestre de 2025. O futuro da produção é incerto, principalmente com o término do contrato.

A série conseguiu passar uma semana no Top 10 de mais assistidos da plataforma nos EUA, na décima posição, mas obteve uma recepção mais modesta em termos de visualizações ao longo de 2025. Ficou em 389 lugar na lista de programas mais vistos da plataforma, com 25,5 milhões de horas assistidas.

O futuro de outros projetos

Outro projeto de grande destaque é "Meet Me At The Lake", baseado no romance best-seller de Carla de Rossi, que também está com o futuro nebuloso. Harry e Meghan, por meio da produtora Archewell, adquiriram os direitos do livro, e a série seria produzida em colaboração com a Netflix. No entanto, após o término do contrato, não há garantias de que a parceria seguirá adiante.

Desde que deixaram suas funções reais em 2020, Harry e Meghan têm se dedicado ao lançamento de diversos empreendimentos, incluindo Archewell Productions, e firmaram contratos multimilionários com a Netflix e o Spotify. O acordo com a plataforma de streaming gerou algumas produções notáveis, incluindo documentários como "Heart of Invictus" e "Live to Lead".

O motivo do término do contrato pode ter sido motivado pela baixa repercussão da série "Polo", sobre o esporte, e a docuserie "Live to Lead".