Ciência

Anvisa aprova 1º medicamento não hormonal para ajudar mulheres contra ondas de calor da menopausa

Tratamento é alternativa para pacientes que não podem usar reposição hormonal, mas não atua em outros sintomas da menopausa

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 16h10.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira, 22, o fezolinetanto, medicamento indicado para o tratamento de ondas de calor e suor noturno de intensidade moderada a intensa na menopausa.

A decisão marca a chegada de uma terapia voltada a sintomas do climatério, fase associada às mudanças hormonais da menopausa. O medicamento será vendido pela Astellas Farma sob o nome comercial Veoza.

O fezolinetanto atua no sistema nervoso central, mais especificamente no cérebro, onde bloqueia o mecanismo que desencadeia os episódios de calor. Na menopausa, a redução do estrogênio altera a atividade da substância neurocinina B, que passa a agir de forma aumentada no hipotálamo — região responsável pela regulação da temperatura corporal — e provoca os fogachos. O medicamento interrompe esse processo ao bloquear essa substância.

Como a análise foi realizada?

A aprovação regulatória teve como base estudos clínicos com mais de 3.000 mulheres na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Os resultados indicaram redução da frequência e da intensidade das ondas de calor, com perfil de segurança sem evidências de lesão hepática grave associada ao uso do medicamento.

A reposição hormonal permanece como o tratamento padrão para ondas de calor e suor noturno na menopausa.Entre as contraindicações à reposição hormonal estão mulheres com histórico de câncer de mama, lesões precursoras ou de alto risco, outros tumores hormônio-dependentes, além de pacientes com antecedente de infarto, AVC (acidente vascular cerebral) ou trombose.

Endocrinologistas afirmam que o principal impacto do fezolinetanto está na ampliação de alternativas terapêuticas para pacientes que não podem ou não desejam utilizar terapia hormonal.

Limitações

As opções não hormonais disponíveis até o momento incluem principalmente antidepressivos, utilizados de forma off-label, com eficácia variável e sem indicação formal em bula para esse uso.

O medicamento, porém, não atua sobre outros efeitos da queda de estrogênio na menopausa, como perda de massa óssea e secura vaginal.

A liberação pela Anvisa não significa disponibilidade imediata no mercado. A Astellas Farma informou que não há data definida para início das vendas nem preço estabelecido para o Brasil. A definição de valores ocorre após análise da Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), etapa posterior à aprovação regulatória.

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