RBD vai voltar? Integrantes postam contagem regressiva nas redes sociais

Mais de dez anos depois do fim do grupo, o RBD começou a dar pistas de um possível retorno. Ao longo do fim de semana, os integrantes Christian Chávez, Anahí, Dulce Maria, Christopher Uckermann e Maite Perroni arquivaram publicações no Instagram e trocaram as fotos de perfil pelo logo da banda -- o que já despertou, de cara, a curiosidade dos fãs. Nesta segunda-feira (19), a curiosidade dos fãs chegou ao fim: todos postaram um vídeo que mostra uma contagem regressiva até janeiro de 2023, bem como um link para o site soyrebelde.world, em que é possível preencher um cadastro para receber informações.

O vídeo divulgado agora nas redes sociais de todos os integrantes mostra cenas da novela e aumenta as expectativas sobre uma nova turnê com quatro dos cinco integrantes da formação original já no próximo ano. O único ausente é Alfonso Herrera, cujas aspirações profissionais após o fim da novela (e da banda) não combinam com a proposta de reencontro do grupo.

De acordo com informações do jornal O Globo, os rumores de um comeback começaram a ganhar força quando a cantora Anahí reuniu o grupo para jantar, no ano passado, e se tornaram ainda mais fortes quando fãs afirmaram nas redes sociais que o site Eventim (que vende ingressos para grandes eventos) já teria criado uma página para a banda.

Os fãs aguardam ansiosos. Para ter uma ideia da popularidade da banda mesmo depois de tantos anos do fim do grupo, o site Las Estrellas, da emissora de TV mexicana Televisa, apontou que um concerto virtual realizado pelos integrantes durante a pandemia faturou R$ 60 milhões. A audiência foi de mais de 300 mil pessoas para a live, incluindo fãs do Brasil, México, Estados Unidos e Japão.

Sucesso saído da novela Rebelde, o grupo se tornou febre nos anos 2000, arrastando uma legião de fãs pelo mundo e especialmente pelo Brasil, onde já se apresentou oficialmente sete vezes entre 2006 e 2008. A banda realizou, em seus quatro anos de atividade, quatro turnês mundiais que foram sucesso de bilheteria, visitando mais de 20 países e mais de 100 cidades.