Em clima de Olimpíadas de Inverno, 'Patinando no Amor' estreia hoje

Procurando uma série para entrar no clima das Olimpíadas de Inverno? Os jogos começam em 6 de fevereiro, mas os fãs de romances adolescentes já podem aquecer os corações com "Patinando no Amor", que chegou nesta quinta-feira, 22, na Netflix.

A trama conta com problemas familiares, primeiro amor, triângulo amoroso e namoro falso. Tudo que os fãs do gênero esperam.

A produção é baseada no livro homônimo de Jennifer Iacopelli, lançado em 2022, e segue a mesma linha de "O Verão Que Mudou Minha Vida", série da Prime Video inspirada na obra de Jenny Han cuja última temporada, lançada em 2025, foi fenômeno de audiência.

Sobre o que é 'Patinando no Amor'?

A série acompanha a vida de Adriana Russo, de 17 anos, e suas irmãs Elise e Maria. Elas são patinadoras artísticas e lutam para manter o ringue dos pais, que já foram campeões na modalidade.

Para conseguir patrocínio para uma competição e ajudar financeiramente a família, Adriana precisa fingir ter um relacionamento com Brayden, seu novo parceiro de patinação. Enquanto se aproxima cada vez mais do colega, a jovem ainda sofre com sentimentos por Freddie, seu antigo parceiro e primeiro amor.

Veja o trailer: