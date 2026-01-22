Pop

Em clima de Olimpíadas de Inverno, 'Patinando no Amor' estreia hoje

Nova aposta da Netflix é um romance adolescente segue linha de 'O Verão Que Mudou Minha Vida'

'Patinando no Amor': conheça novo triângulo amoroso da Netflix (Divulgação/Netflix)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h20.

Tudo sobreNetflix
Procurando uma série para entrar no clima das Olimpíadas de Inverno? Os jogos começam em 6 de fevereiro, mas os fãs de romances adolescentes já podem aquecer os corações com "Patinando no Amor", que chegou nesta quinta-feira, 22, na Netflix.

A trama conta com problemas familiares, primeiro amor, triângulo amoroso e namoro falso. Tudo que os fãs do gênero esperam.

A produção é baseada no livro homônimo de Jennifer Iacopelli, lançado em 2022, e segue a mesma linha de "O Verão Que Mudou Minha Vida", série da Prime Video inspirada na obra de Jenny Han cuja última temporada, lançada em 2025, foi fenômeno de audiência.

Quando começam as Olimpíadas de Inverno de 2026?

Sobre o que é 'Patinando no Amor'?

A série acompanha a vida de Adriana Russo, de 17 anos, e suas irmãs Elise e Maria. Elas são patinadoras artísticas e lutam para manter o ringue dos pais, que já foram campeões na modalidade. 

Para conseguir patrocínio para uma competição e ajudar financeiramente a família, Adriana precisa fingir ter um relacionamento com Brayden, seu novo parceiro de patinação. Enquanto se aproxima cada vez mais do colega, a jovem ainda sofre com sentimentos por Freddie, seu antigo parceiro e primeiro amor. 

Veja o trailer:

yt thumbnail
