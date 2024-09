MrBeast é acusado de assédio sexual e fraude em por seu novo reality com a Amazon

Maior youtuber do mundo, MrBeast é acusado de assédio sexual e de fraudar as chances de participantes ganharem um prêmio de US$ 5 milhões em seu novo reality show feito em parceria com a Amazon, o Beast Games, inspirado na série Round 6. O processo foi movido nesta terça-feira por cinco participantes.

A denúncia alega que a empresa por trás do canal mais popular do YouTube - MrBeast tem 316 milhões de inscritos em seu canal - não forneceu salários mínimos, pagamento de horas extras, intervalos para refeições e tempo de descanso para os concorrentes.

As mulheres, de acordo com a denúncia, foram vítimas de um ambiente de trabalho "tóxico", onde sofreram assédio sexual. Alguns detalhes foram omitidos do processo devido às cláusulas de confidencialidade assinadas pelos participantes.

Um porta-voz de MrBeast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, disse à Associated Press em um e-mail que não tinha comentários sobre o novo processo. O Beast Games de Donaldson foi anunciado como a "maior competição de reality show".

Propaganda enganosa

As filmagens iniciais em Las Vegas começaram a enfrentar críticas antes mesmo de terminarem. As empresas de Donaldson escalaram 2.000 pessoas para um teste inicial em julho, onde metade poderia avançar para as gravações do show em Toronto.

Os participantes só souberam que suas chances de vencer o concurso em Las Vegas eram mínimas ao perceberem que lá havia mais de mil concorrentes. O processo argumenta que a "propaganda enganosa" violou as leis comerciais da Califórnia que proíbem os operadores de sorteios de "deturpar de qualquer maneira as chances de ganhar qualquer prêmio".

Os cinco concorrentes anônimos também disseram que "um sustento limitado" e "equipe médica insuficiente" colocaram em risco sua saúde.

A equipe de MrBeast também enfrenta novas acusações de que "classificaram incorretamente" o status de emprego dos concorrentes para a comissão de cinema de Nevada para receber um crédito fiscal estadual de mais de US$ 2 milhões.

Os cinco participantes buscam uma ordem para que MrBeast institua "reformas no local de trabalho" e conceda "todos os salários devidos".

No mês passado, em meio a várias crises de relações públicas, Donaldson ordenou uma avaliação completa da cultura interna de seu império no YouTube e delineou planos para exigir treinamento de gestão de pessoas em toda a empresa.