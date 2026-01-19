Guns N'Roses no Rio: saiba como obter reembolso por ingresso de show cancelado

O show da banda norte-americana Guns N’ Roses no Rio de Janeiro foi cancelado. A apresentação, que estava marcada para o dia 10 de abril, no Estádio Nilton Santos, não acontecerá por “decisão logística de produção”, segundo um comunicado emitido pela Bilheteria Digital, responsável pela venda dos ingressos.

“O show do Guns N’ Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente.”

Após o anúncio, a data do show foi retirada do site da banda, mas as outras datas permanecem. Veja a programação a seguir:

01/04: Porto Alegre – Estádio Beira Rio

04/04: São Paulo (Monsters of Rock) – Allianz Parque

07/04: São José do Rio Preto – Centro Regional de Eventos

12/04: Cariacica – Estádio Kleber José de Andrade

15/04: Salvador – Arena Fonte Nova

18/04: Fortaleza – Castelão

21/04: São Luís – Estádio Governador João Castelo

25/04: Belém – Mangueirão

Saiba como recuperar o ingresso?

Procurada pela EXAME, a Bilheteria Digital explicou, em nota, que todos os ingressos comprados para o show do Guns N'Roses serão reembolsados aos compradores.

"A BD (Bilheteria Digital), plataforma responsável pela venda de ingressos para a apresentação na capital fluminense, informa que todos os ingressos adquiridos pelo site ou nos pontos de venda físicos terão reembolso automático, sem a necessidade de solicitação por parte do consumidor"Mateus.

Segundo a empresa, os prazos para o reembolso seguem os procedimentos das formas de pagamento utilizadas no momento da compra. Veja a seguir:

Pix: até 10 dias úteis após o processamento do reembolso;

Cartão de crédito: estorno em até duas faturas subsequentes, conforme as regras da administradora do cartão;

Cartão de débito: até 30 dias após o processamento do reembolso.

A Bilheteria Digital também afirmou que as demais apresentações do Guns N’ Roses no Brasil seguem confirmadas, sem qualquer alteração no calendário.

Como foi a última turnê do Guns N'Roses no Brasil?

A banda Guns N’ Roses realizou cinco apresentações no Brasil em 2025 como parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”. Entre outubro e novembro, o grupo passou pelas cidades de Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Brasília.

Na capital paulista, o show teve duração aproximada de 3h10 e contou com um setlist de 31 músicas. O repertório incluiu homenagens ao Black Sabbath, com as faixas “Sabbath Bloody Sabbath” e “Never Say Die”, e trouxe surpresas como “Don’t Cry”, que não havia sido executada no show anterior, em Florianópolis.

Axl Rose movimentou-se constantemente pelo palco, interagiu com os fãs e com os demais integrantes da banda, e repetiu frases como “amo vocês” e “estão se divertindo?”. O vocalista trocou de roupa diversas vezes e assumiu o piano em “November Rain”. A participação do público em “Knockin’ on Heaven’s Door”, versão da música de Bob Dylan, foi um dos momentos mais marcantes da noite.

O baixista Duff McKagan também assumiu os vocais na música “Thunder and Lightning”, do Thin Lizzy, e se comunicou com o público em português. Slash destacou-se com solos em “You Could Be Mine” e “Rocket Queen”, além de tocar pedal steel guitar em “Wichita Lineman”, composição de Jimmy Webb.

A apresentação na capital paulista marcou ainda a estreia de Isaac Carpenter na bateria, que desde março substitui Frank Ferrer. Foi também a primeira vez que as músicas “Perhaps” e “The General” foram tocadas em São Paulo.