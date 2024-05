Maior youtuber do mundo, MrBeast inaugura rede de hamburguerias no Brasil

O americano Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, o youtuber com mais seguidores no mundo (cerca de 258 milhões de assinantes), desembarca no Brasil com a sua rede global de hambúrgueres. A MrBeast Burger estreia no país nesta quarta-feira, 15, inicialmente em 13 pontos de venda em São Paulo e um em Curitiba, no modelo de serviço de entrega via delivery. A marca ainda está prevista para chegar em junho no Rio de Janeiro.

A operação é comandada pela colombiana Foodology, especializada em cloud kitchens, espécie de aluguel de cozinhas compartilhadas, que concentram diferentes marcas. A startup, fundada em 2019 por Daniela Izquierdo e Juan Guillermo Azuero, já arrecadou mais de US$ 50 milhões em financiamento dos principais fundos de capital de risco do mundo, como o Andreessen Horowitz.

A empresa é responsável pelas unidades da MrBeast Burger na América Latinta, o que inclui México, Colômbia, Peru e, agora, Brasil. No mundo, a hamburgueria tem mais de 3 mil lojas, com outros parceiros, em locais como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

"Somos uma startup de dark kitchen com quase 100 lojas em toda a América Latina. O negócio com a MrBeast Burger funciona como uma franquia de Burger King. Operamos, pagamos um royalty e temos a exclusividade da marca", explica Álvaro Cambra, gerente geral da Foodology no Brasil, que não abre o valor do investimento.

Como funciona o MrBeast Burger?

Sem lanchonete física por aqui, o menu está disponível somente para delivery, por meio de plataformas como iFood e Rappi. Os preços competem com redes de fast food já conhecidas do mercado, a exemplo de McDonald's e Burger King.

Os hamburgueres, por exemplo, variam de R$ 20,90 a R$ 39,90. Já os combos, com refrigerante e fritas, saem por R$ 40,90 e R$ 49,90. O cardápio ainda inclui sanduíche (R$ 12,90) e brownie de sobremesa (R$ 11,90), além de refrigerantes (R$ 8,90) e água (R$ 5,90).

A expectativa da Foodology é vender mais de 60 mil hambúrgueres neste primeiro mês. "Parece muito, mas quando se pensa em 14 lojas, e em como a operação foi conduzida em outros paises, é um numero mínimo que devemos atingir", diz Cambra, que acredita no potencial da marca no Brasil, apesar da forte concorrência.

"A nossa intenção é oferecer ao público uma nova opção com preço semelhante ao praticado pelo McDonald's e o Burger King, porém com um produto de qualidade superior", afirma o gerente da Foodology, que conta com fornecedores brasileiros. "Chegamos com MrBeast Burger no México há dois anos e já é uma marca relevante no mercado de comida, com faturamento de 5 milhões de dólares por ano", complementa.

Outra vantagem, em sua visão, é a identificação dos brasileiros com MrBeast. "O Brasil, seguido dos Estados Unidos, é o segundo maior mercado do youtuber, onde ele tem mais seguidores. México e Colombia não tinham esse mesmo potencial e bombou."

No Brasil, além da MrBeast Burger, a Foodology detém outras seis marcas de comidas, de categorias diferentes, como sushi, salada e marmita. A startup não informa faturamento, mas segundo o executivo, a cada ano, o negócio se multiplica em 2,5%. Segundo pesquisa da Statista, empresa de análise de mercado, o Brasil lidera o setor de delivery na América Latina, com 48,77% dos pedidos, seguido pelo México com 27,07% e Argentina com 11,85%.

Quem é e quanto dinheiro tem MrBeast?

Jimmy Donaldson, de 26 anos, também conhecido como MrBeast, é um dos criadores mais vistos e mais bem pagos do YouTube. Seus primeiros vídeos virais incluíam feitos desafiadores, como ler todas as palavras do dicionário ou contar de zero a 100.000 por 40 horas seguidas. Além disso, desafios ambiciosos e doações generosas de dinheiro, como "curar" a cegueira de 1.000 pessoas, o ajudaram a conquistar mais de 258 milhões de inscritos em seu canal, o maior da história do YouTube.

Donaldson também é um empreendedor, tendo lançado a marca de restaurantes virtuais MrBeast Burger em 2020 e um negócio de chocolates mais saudáveis chamado Feastables em 2022. No geral, ele ganha entre 600 e 700 milhões de dólares por ano com seus empreendimentos.

Levantamento da Startup Booted indica ainda que o jovem acumula uma fortuna que ultrapassa os 100 milhões de dólares. Segundo a Forbes, entre junho de 2022 e junho de 2023, seu faturamento foi estimado em US$ 82 milhões (cerca de R$ 400 milhões).