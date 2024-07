Maior youtuber do mundo enfrenta críticas após construir 100 casas na América Latina

O famoso YouTuber MrBeast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, está novamente no centro das atenções, mas desta vez por uma razão que tem gerado tanto elogios quanto críticas. Em um vídeo recente postado em seu canal no YouTube, que já acumulou impressionantes 67 milhões de visualizações, Donaldson documentou seus esforços filantrópicos mais recentes, quando construiu 100 casas e as doou para famílias necessitadas em comunidades na América Latina, incluindo El Salvador, Argentina e Colômbia. As informações são do Yahoo.

No vídeo, algumas das famílias que receberam as casas são mostradas vendadas, e suas reações ao verem suas novas moradias foram capturadas pela câmera, revelando momentos emocionantes e de alegria.

Enquanto muitos fãs aplaudem a generosidade de MrBeast, elogiando-o por seus esforços para fazer do mundo um lugar melhor, nem todos os comentários foram positivos no YouTube. "Jimmy merece um prêmio humanitário por tornar o mundo um lugar melhor," comentou um seguidor. Outro ecoou: "Neste ponto, Jimmy merece um Prêmio Nobel da Paz."

No entanto, alguns críticos sugeriram que a iniciativa parecia um grande golpe de relações públicas. "Sinto uma sensação estranhas com isso, parece apenas um enorme truque de imagem", escreveu um usuário nos comentários do vídeo. Outros levantaram preocupações sobre a qualidade das construções, argumentando que as casas foram construídas rapidamente e podem não ser seguras.



MrBeast respondeu

Em resposta às críticas, MrBeast se pronunciou nas redes sociais, defendendo suas ações. Ele escreveu no X (antigo Twitter): "Quando ajudamos pessoas (curando 1000 cegos, construindo 100 casas, 100 poços, etc), as pessoas ficam bravas e dizem que eu não deveria estar fazendo isso e que os governos deveriam. Sim, idealmente um YouTuber não deveria estar resolvendo esses problemas, mas eu não vou simplesmente ficar parado e não fazer nada."

Essa não é a primeira vez que MrBeast realiza ações de grande impacto. Recentemente, ele também deu 10 carros de luxo para fãs na Austrália, e suas iniciativas frequentemente geram discussões sobre o papel de indivíduos e celebridades na resolução de problemas sociais.

Quem é MrBeast?

MrBeast, nome artístico de Jimmy Donaldson, é um dos YouTubers mais influentes e conhecidos do mundo. Nascido em 7 de maio de 1998, ele começou sua carreira na plataforma em 2012, aos 13 anos, inicialmente postando vídeos de jogos e desafios. Com o tempo, ele se destacou por criar conteúdos extravagantes e filantrópicos, como desafios de resistência, doações generosas e iniciativas de caridade em larga escala.

Donaldson é conhecido por seu estilo único de vídeos que frequentemente envolvem grandes somas de dinheiro. Seu canal cresceu exponencialmente, acumulando milhões de inscritos e bilhões de visualizações, tornando-o uma figura central no YouTube e na cultura pop.

Além de suas façanhas no YouTube, MrBeast também é o fundador da Team Trees, uma campanha de arrecadação de fundos para o plantio de 20 milhões de árvores, e da Team Seas, para a limpeza de oceanos.