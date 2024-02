'Não sou rico', diz youtuber que tem receita de US$ 700 milhões por ano

Jimmy Donaldson, mais conhecido por ser o youtuber MrBeast, ganha milhões de dólares por ano com seu canal na internet e sua marca de alimentos. Mesmo tendo receitas na casa dos US$ 600 a US$ 700 milhões todo ano, Donaldson diz que não é rico.

"Cada vídeo rende alguns milhões em receitas publicitárias e outros tantos em acordos comerciais", disse à Time nesta semana. Jimmy ainda contou que cada marca paga entre US$ 2,5 milhões a US$ 3 milhões por um vídeo do tipo shout-out, em que um influenciador menciona ou divulga outro influenciador, marca ou produto.

Mas com toda essa cifra milionária, MrBeast segue dizendo que não é rico. E ele explica o motivo: "Não tenho acesso a nenhuma das minhas contas bancárias. Tenho uma chefe financeiro e todo um staff, mas minha mãe é a pessoa que tem acesso à minha conta bancária principal", declarou

Em vez de gastar essa grana, o youtuber reinveste no próprio negócio. "Eu reinvesti tudo até o ponto de apenas acreditar que teríamos sucesso. E deu certo", disse ele.

É claro que Donaldson não está exatamente passando por dificuldades. Ele tem um chef particular e um personal trainer próprio, de acordo com a Time, e vive em uma casa de 278 metros quadrados que comprou por US$ 320 mil em 2018, de acordo com o New York Post.

"Não sou ingênuo; talvez um dia", disse ele sobre ser rico. "Mas agora, seja o que ganharmos, reinvestimos."

Seu canal no Youtube tem 239 milhões de inscritos e seus vídeos regularmente atingem 100 milhões de visualizações.